Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa khắp các buôn làng, xứ đạo ở Đắk Lắk.

Tại buôn Ea Bông, phường Buôn Ma Thuột, bà con chủ yếu làm nông nghiệp nên ban tự quản buôn chia thành các nhóm đến từng nhà tuyên truyền về ngày bầu cử vào cuối giờ chiều, khi bà con đi rẫy trở về. Cách làm này phù hợp với nhịp sinh hoạt của người dân.

Bà H’Chuyên Ênuôl, Trưởng buôn Ea Bông cho biết: "Chúng tôi chọn buổi chiều, chia nhóm đi khoảng 5 - 10 hộ để trao đổi kỹ hơn. Không chỉ thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu, thành viên ban tự quản buôn còn giải thích cụ thể quyền, nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu và những điểm cơ bản của Luật Bầu cử giúp bà con hiểu rõ hơn về ngày bầu cử".

Thành viên tổ bầu cử đến từng nhà dân tuyên truyền giúp bà con hiểu rõ hơn về ngày bầu cử.

Cùng với hình thức tuyên truyền trực tiếp, thông tin về bầu cử còn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp buôn và qua các nhóm liên lạc nội bộ. Nội dung truyền đạt được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với từng đối tượng, từng độ tuổi.

“Việc tuyên truyền được thực hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Ê Đê. Vì nếu chỉ nói bằng tiếng phổ thông, một số bà con lớn tuổi sẽ khó nắm hết. Khi truyền đạt bằng tiếng mẹ đẻ, bà con hiểu sâu hơn, từ đó lựa chọn người xứng đáng”, ông Y Sil Ênuôl, người có uy tín trong buôn Ea Bông nhấn mạnh.

Tại các vùng có đông đồng bào theo đạo, công tác tuyên truyền cũng được thực hiện đảm bảo. Ngoài các cuộc họp tại thôn, buôn, thông tin về bầu cử còn được phổ biến thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ và các buổi tiếp xúc cử tri.

Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, ban tự quản thôn, buôn lồng ghép tuyên truyền về ngày bầu cử đến người dân.

Linh mục Nguyễn Minh Hảo - Quản xứ Giáo xứ Mẫu Tâm, Giáo phận Buôn Ma Thuột khẳng định: "Mỗi tín hữu đồng thời là một công dân. Việc tham gia bầu cử là thực hiện trách nhiệm đối với đất nước. Người Công giáo ý thức rõ bổn phận công dân của mình. Chúng tôi luôn khuyến khích giáo dân tích cực tham gia ngày hội chung của toàn dân, thực hiện trách nhiệm công dân".

Việc tuyên truyền bầu cử cũng được triển khai linh hoạt tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Điển hình như xã Ia Lốp là xã có địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều thành phần dân tộc... công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm.

Thông tin về bầu cử, danh sách các đại biểu được niêm yết công khai.

Bà Lang Thị Son - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Lốp, cho biết, ngoài hội nghị và hệ thống phát thanh, cán bộ Mặt trận còn phối hợp trưởng thôn, người có uy tín đến từng cụm dân cư phát tờ rơi, hướng dẫn bà con rà soát danh sách cử tri được niêm yết công khai. Đến nay, đa số bà con đã nắm rõ thông tin về công tác bầu cử sắp tới.

Ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc đưa thông tin đến từng buôn làng, xứ đạo ở Đắk Lắk không chỉ bảo đảm mọi cử tri được tiếp cận đầy đủ quy định pháp luật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân trong sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.