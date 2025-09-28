Như VietNamNet đã đưa, ngày 27/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) vì cho rằng người này có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Thọ khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 26/9, tại đoạn đường thuộc khu Công nghiệp Phú Hà, tỉnh Phú Thọ, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung đã dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn N. (SN 1988, quê xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (SN 1995, vợ của Nhung).

Hậu quả anh N., chị Y. tử vong tại hiện trường. Sau đó Nhung tiếp tục đi tìm anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) để đâm chết nạn nhân.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: CACC

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, dưới góc độ pháp lý, hành vi của kẻ gây án làm 3 người chết là đặc biệt nghiêm trọng, là hành vi giết người.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai người làm chứng, trích xuất dữ liệu điện tử và thực hiện các hoạt động tố tụng khác theo quy định pháp luật để xác định hành vi phạm tội, nguyên nhân, động cơ giết người của hung thủ.

Theo luật sư, với việc xuống tay làm 3 người chết, kẻ gây án sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, giết từ 2 người trở lên... Nếu bị áp dụng các tình tiết tăng nặng kể trên, kẻ gây án sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 BLHS với khung hình phạt là từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài việc phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình thì đối tượng gây án còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại dân sự đã gây ra cho nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, cho nạn nhân trước khi chết, chi phí mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của nạn nhân, nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi của kẻ giết người rất manh động, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Bởi vậy, ngoài việc xử lý đối với người phạm tội, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Theo luật sư, dù nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến án mạng là gì đi chăng nữa, việc ghen tuông có căn cứ hay không, hậu quả pháp lý được giải quyết như thế nào thì rõ ràng những vụ việc như thế này là bi kịch khi nỗi đau, sự bất hạnh, tang thương trùm lên nhiều gia đình.

Để giảm thiểu những vụ án mạng đau lòng tương tự có thể xảy ra, vấn đề giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho mọi người dân là rất quan trọng.

Khi mọi người nhận thức được các chuẩn mực xã hội, chuẩn mực trong giao tiếp, có ý thức tôn trọng người khác, biết cách tiết chế và kiểm soát cảm xúc, khi tình huống mâu thuẫn xảy ra có cách giải quyết văn minh, phù hợp với quy định của pháp luật thì những vụ án mạng tương tự sẽ giảm đi.