Khoảng 20h10 tối 26/9, tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn N. (SN 1988, quê xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (SN 1995, quê xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ; vợ của Nhung).

Hậu quả anh N., chị Y. tử vong tại hiện trường.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai nghi phạm Vũ Phương Nhung. Ảnh: CACC

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đi xuống chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đ. khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin cho biết: Nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nêu trên được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ và chưa có thêm thông tin chi tiết.

Hiện trường vụ án mạng.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, một đôi nam nữ đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy đuổi theo. Người này được xác định là Vũ Phương Nhung. Khi đuổi kịp, Nhung đã đạp ngã xe của đôi nam nữ rồi dùng dao sát hại anh Nguyễn Văn N.

Thấy anh N. bị tấn công, chị Cao Thị Y. (vợ Nhung) bỏ chạy. Tuy nhiên, chị bị Nhung đuổi kịp và đâm tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nhung rời khỏi hiện trường.

Người dân lập tức báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và triển khai truy bắt nghi phạm. Sau 2 giờ truy bắt, nghi phạm Vũ Phương Nhung bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.