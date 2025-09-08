Ngày 8/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo người Trung Quốc về các tội "Giết người"và "Cướp tài sản". Cụ thể: Huang Jie Cheng (19 tuổi) lĩnh 19 năm tù, Luo Shen Jun (17 tuổi) 13 năm tù, và Gan Ying (18 tuổi) 11 năm tù. Cả ba cùng quê ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo cáo trạng, ngày 26/7/2024, cả 3 nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh để tìm việc theo hướng dẫn của một người quen trên mạng.

Sáng hôm sau, các bị cáo thuê taxi do anh N.V.H. (48 tuổi, trú Quảng Ninh) lái để vào các tỉnh phía Nam. Trong quá trình di chuyển, nhóm đối tượng nghi ngờ tài xế định đưa họ sang Campuchia nên đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân để cướp xe, tìm đường quay về Trung Quốc.

3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.X

Khi đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi, các đối tượng dùng áo siết cổ và pin sạc dự phòng đánh vào đầu anh H., khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, nhóm này đẩy nạn nhân xuống đường, dẫn đến tử vong.

Sau đó, cả 3 lấy hơn 3,5 triệu đồng cùng 100 nhân dân tệ của nạn nhân rồi điều khiển xe ra phía Bắc tìm cách về Trung Quốc.

Khi đến địa phận tỉnh Quảng Bình (cũ), lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng nhóm này bỏ chạy và bị khống chế, bắt giữ.