Cột mốc sàng lọc thị trường

Theo định hướng từ các Nghị quyết, Quyết định về giảm phát thải và phát triển bền vững, các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đang đẩy nhanh lộ trình triển khai vùng phát thải thấp, hướng đến kiểm soát phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại khu vực trung tâm. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc giảm phát thải, mà còn là tái cấu trúc hệ sinh thái giao thông đô thị theo hướng bền vững hơn.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1” (Nguồn: UBND thành phố Hà Nội)

Nếu trước đây, chuyển đổi xanh chủ yếu mang tính khuyến khích, thì từ mốc 1/7, có thể nói thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn có tính ràng buộc. Song song đó, tiêu chuẩn quản lý xe điện cũng đang được các cơ quan quản lý siết chặt hơn - từ kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn kỹ thuật đến điều kiện lưu hành và lắp đặt hạ tầng công cộng. Điều này không chỉ tác động đến người dùng, mà còn nâng ngưỡng tham gia và phân hóa năng lực của các doanh nghiệp trong ngành.

Dat Bike theo đuổi xe điện hiệu năng cao, không phụ thuộc hạ tầng

Trong khi nhiều thương hiệu bắt đầu tăng tốc trong khoảng một năm trở lại đây, Dat Bike đã sớm cho thấy tầm nhìn xa với chiến lược rõ ràng: phát triển sản phẩm lấy hiệu năng làm cốt lõi, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối và hoàn thiện dịch vụ hậu mãi. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp từng bước định hình vị thế trên thị trường xe máy điện nội địa, đặc biệt ở phân khúc hiệu năng cao.

Thay vì đi theo hướng an toàn, tối giản dễ tiếp cận hay phụ thuộc vào việc mở rộng hạ tầng sạc, Dat Bike lựa chọn nâng chuẩn ngay từ đầu, tập trung làm chủ công nghệ lõi để giải quyết bài toán quan trọng nhất: hiệu năng vận hành.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S

Định hướng này được doanh nghiệp thể hiện xuyên suốt qua từng dòng sản phẩm. Quantum S1 hiện là một trong những mẫu xe có quãng đường di chuyển dài nhất trên thị trường, lên tới 285km cho mỗi lần sạc. Động cơ 7.000W cho khả năng vận hành tương đương xe xăng 150cc, trong khi thời gian tăng tốc 0-50 km/h dưới 3 giây đặt xe vào nhóm có hiệu suất cao trong phân khúc.

Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng Dat Bike tại Đỗ Xuân Hợp, TP.HCM

Ở góc độ trải nghiệm, dòng Quantum S tạo dấu ấn trên thị trường đại chúng với thiết kế hiện đại cùng dung tích cốp 44L thuộc nhóm lớn nhất thị trường. Bên cạnh đó, Dat Bike là một trong số ít nhà sản xuất tiên phong trang bị công nghệ ô tô cho sản phẩm xe máy điện, điển hình là các công nghệ hỗ trợ hiện đại Hill Assist (Khởi hành ngang dốc) và Cruise Control (Kiểm soát hành trình). Những yếu tố này cho thấy cách tiếp cận của doanh nghiệp không chỉ dừng ở thông số kỹ thuật, mà hướng tới tối ưu trải nghiệm sử dụng thực tế. Song song, hãng liên tục mở rộng hệ thống cửa hàng và trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, nhằm đảm bảo hành trình trải nghiệm liền mạch và dễ tiếp cận cho khách hàng.

Riêng về góc độ an toàn, Dat Bike thể hiện sự chủ động khi tự đặt ra tiêu chuẩn kiểm định cao ngay từ sớm, thay vì chờ đến khi quy định được siết chặt. Doanh nghiệp áp dụng bài test theo tiêu chuẩn quốc tế UNR 136 đối với hệ thống truyền động điện và khối pin; đồng thời mở rộng kiểm thử khả năng chống nước, chống cháy nổ khi tiếp xúc với nước để cải tiến sản phẩm có độ thích nghi tốt hơn trong điều kiện vận hành khắc nghiệt như mưa bão, ngập lụt. Việc nâng chuẩn ngay từ đầu không chỉ đem lại sự an tâm khi sử dụng sản phẩm, mà còn giúp Dat Bike sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường và cơ quan quản lý.

Dat Bike kiểm tra nghiêm ngặt về độ an toàn sản phẩm trước khi xuất xưởng

Đáng chú ý, các thông số này không chỉ phản ánh đúng thực tế sử dụng mà trong một số trường hợp còn vượt cả mức hãng công bố. Nhóm người dùng cường độ cao đã ghi nhận khả năng vận hành ổn định của xe trong cả điều kiện di chuyển đường dài lẫn môi trường đô thị đông đúc. Anh Khoa (TP.HCM) cho biết chiếc xe anh sử dụng đạt quãng đường thực tế lên tới 305 km, cao hơn mức 270 km mà nhà sản xuất công bố cho phiên bản đời đầu.

Độ bền cũng là yếu tố được kiểm chứng rõ nét. Là tài xế công nghệ, anh Thanh Vũ và anh Trần Văn Mới thường xuyên di chuyển từ 200 đến 230 km mỗi ngày, kèm theo đó là nhu cầu chở tải nặng. Tuy nhiên, sau hơn 55.000km sử dụng, xe vẫn vận hành ổn định và yếu tố quan trọng là pin cũng không ghi nhận sự hao hụt so với khi mới mua xe. Đây là những dữ liệu thực tế có giá trị trong việc tháo gỡ rào cản tâm lý lớn nhất của người dùng khi chuyển sang xe điện: độ bền và độ tin cậy.

Khi cột mốc 1/7 mở ra một giai đoạn tăng tốc mới cho toàn ngành, cuộc đua xe điện tại Việt Nam bước vào nhịp phát triển rõ rệt hơn, nơi cơ hội bứt phá thuộc về những doanh nghiệp nắm bắt đúng thời điểm và đầu tư bài bản. Thị trường theo đó cũng định hình lại mặt bằng cạnh tranh, ưu tiên những thương hiệu có năng lực về công nghệ, sản phẩm và trải nghiệm. Với cách tiếp cận chủ động, Dat Bike cho thấy sự sẵn sàng nhập cuộc ở nhịp tăng trưởng này, từng bước tham gia vào việc thiết lập chuẩn mực mới cho xe điện tại Việt Nam.

Bích Đào