Mẫu xe 2 bánh thương hiệu Việt Dat Bike Quantum và dòng Quantum S-Series đang thống trị phân khúc xe máy điện hiệu suất cao tại Việt Nam. Với khối động cơ 6.000-7.000W và pin dung lượng lớn, mẫu xe máy điện này đạt tốc độ tối đa lên tới 100 km/h, tầm hoạt động lên tới 285km, cao nhất trong thị trường xe máy điện, ngang với xe máy xăng 150cc.

Dat Bike Quantum S đang được nhiều người quan tâm nhờ khả năng di chuyển xa nhờ bộ pin lớn. Ảnh: Ngô Minh

Tuy nhiên, khi sử dụng thực tế, nhiều chủ xe nhận ra rằng cấu hình nguyên bản của Dat Bike Quantum S vẫn có những hạn chế cần tinh chỉnh để phù hợp với mọi điều kiện đường sá Việt Nam.

Dưới đây là 5 hạng mục nâng cấp thiết yếu nhất đối với mẫu xe này:

Lốp xe

Lốp nguyên bản (lốp zin) của dòng xe Dat Bike Quantum được đánh giá là khá cứng nhằm tăng độ bền. Tuy nhiên, điều này lại đánh đổi bằng độ bám đường không tốt, đặc biệt dễ gây trượt bánh khi di chuyển dưới trời mưa, phanh gấp hoặc ôm cua.

Với một chiếc xe có gia tốc lớn như Quantum, việc thay thế sang các dòng lốp xe có thương hiệu uy tín, chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho người lái cũng như hành khách ngồi sau.

Người dùng nên cân nhắc các dòng lốp xe như Michelin City Grip 2 hoặc Pilot Street), Dunlop Scoot Smart 2, Pirelli Diablo Angel Scooter. Các loại lốp này được đánh giá cao về độ bám đường, độ bền và khả năng chống đinh, phù hợp cho kích thước vành 16 inch của xe

Mức giá tham khảo: 1.000.000-3.000.000 VNĐ/chiếc.

Giảm xóc

Với một chiếc xe có trọng lượng tương đối nặng và gia tốc lớn như Quantum, hệ thống phuộc nguyên bản tỏ ra khá "đuối". Phuộc trước thường bị kêu cụp khi qua ổ gà lớn, trong khi phuộc sau khá cứng và độ nảy chưa được kiểm soát tốt, gây mệt mỏi cho người ngồi sau trong những chuyến đi dài.

Đối với phuộc trước, người dùng có thể chọn cách chêm thêm lò xo, thay dầu phuộc nặng hơn để tăng độ đầm chắc. Đối với phuộc sau, thay thế bằng các sản phẩm phuộc từ các hãng như YSS, RCB (Racing Boy) hoặc cao cấp hơn là Ohlins, Nitron sẽ giúp xe dập tắt dao động tốt hơn, mang lại sự êm ái khi chở nặng hoặc đi qua đường xấu.

Mức giá tham khảo: Làm lại phuộc trước (chêm lò xo, thay dầu nặng): 400.000-800.000 VNĐ. Thay phuộc sau: 2.000.000-6.000.000 VNĐ (tùy thương hiệu như YSS, RCB, Profender...).

Dè chắn bùn

Thiết kế vuốt cao đuôi xe mang lại vẻ thể thao nhưng lại là nhược điểm chí mạng về mặt công năng. Dè chắn bùn nguyên bản của Quantum quá ngắn và góc vát không đủ để cản nước. Hậu quả là khi đi dưới trời mưa hoặc đường ướt, bùn đất từ bánh sau sẽ bị cuốn theo quán tính và bắn thẳng lên lưng người ngồi sau, cũng như làm bẩn toàn bộ gầm và đuôi xe.

Để khắc phục, người dùng có hai phương án. Thứ nhất là lắp dè nối dài, bắt vít trực tiếp vào đuôi dè zin để tăng diện tích che chắn phía sau. Thứ hai là lắp chắn bùn con (hugger) ôm sát vào nửa trên của bánh sau, cố định vào gắp xe. Chắn bùn con mang lại hiệu quả che chắn bùn đất văng vào lốc máy và gầm xe tốt nhất.

Mức giá tham khảo: 150.000-350.000 VNĐ (thường làm bằng nhựa ABS hoặc nhựa PP dẻo, dễ lắp đặt).

Baga sau (Giá chở đồ)

Đây là chi tiết lắp thêm mang lại sự thay đổi lớn nhất về thói quen sử dụng. Dat Bike Quantum S nguyên bản chỉ có 2 càng dắt bằng hợp kim tách rời ở hai bên hông đuôi xe. Thiết kế này khiến người dùng không có điểm tựa để chằng buộc hàng hóa cồng kềnh, khó lắp thùng đồ, và thao tác dắt/xoay đầu một chiếc xe khá nặng như Quantum trở nên vất vả hơn do thế nắm tay không thuận.

Hiện nay, trên thị trường phụ kiện, baga sau được thiết kế chuẩn theo cách lắp đặt của tay dắt nguyên bản theo xe Quantum nên việc thay thế rất đơn giản. Các baga sau này thường được gia công bằng thép ống sơn tĩnh điện hoặc nhôm CNC nguyên khối, thiết kế một mặt phẳng vững chắc kéo dài ra phía sau.

Việc có thêm baga sau không chỉ giúp bạn dễ dàng gắn thùng chứa đồ như Givi hay Shad, cung cấp thêm không gian chứa áo mưa, sạc pin hoặc mũ bảo hiểm hoặc chằng buộc balo khi đi phượt. Ngoài ra, nó còn tạo tư thế cầm nắm vững chãi hơn cho người ngồi sau hoặc khi cần xoay xở dắt xe trong ngõ hẹp.

Mức giá tham khảo: 600.000-1.500.000 VNĐ (chỉ tính riêng baga, chưa bao gồm thùng chứa đồ).

Yên xe

Yên xe nguyên bản của Dat Bike Quantum S được nhiều người dùng phản hồi là có lớp da khá trơn, bề mặt phẳng, cộng với phần mút xốp hơi cứng khiến người lái dễ bị trượt lùi về phía sau mỗi khi thốc ga.

Giải pháp tối ưu cho người dùng xe Quantum hiện nay là đưa xe ra các xưởng làm yên để "gọt" lại phom, tạo gờ phân tầng nhẹ giữa người lái và người ngồi sau để làm điểm tựa lưng (chống trượt). Đồng thời, thay lớp da bọc ngoài bằng chất liệu nhám, có độ ma sát cao và lót thêm một lớp mút Kymdan để có tư thế ngồi vững chãi, kiểm soát chiếc xe tốt hơn, cũng như tăng độ êm ái khi đi xa.

Mức giá tham khảo: 350.000-800.000 VNĐ.

