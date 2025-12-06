Tại làng Nguyên Nhị Trang, trấn Mã Đầu Tiễn (An Dương, Hà Nam, Trung Quốc), một người con hiếu thảo đã thuê đoàn kinh kịch biểu diễn liên tục 3 ngày để tưởng niệm 20 năm ngày mất của mẹ. Đồng thời, người con trai còn mời dân làng ăn uống. Mọi hoạt động đều hoàn toàn miễn phí cho bà con, thông tin từ QQ.

Khung cảnh hàng vạn người chen kín trước sân khấu gây chú ý trên mạng xã hội, nhận về nhiều lượt bình luận. Đa số bày tỏ sự trân trọng, song vẫn có ý kiến cho rằng việc cúng giỗ nên tổ chức giản dị, phô trương quá lại thành không hay.

Dân làng hỗ trợ nấu nướng rất đông. Ảnh: QQ

Ngày 1/12, ông Trương - thành viên đoàn kinh kịch Hà Nam - cho biết mỗi suất diễn có giá 40.000 tệ (gần 150 triệu). Trong 3 ngày, đoàn biểu diễn 6 suất, tổng chi phí 240.000 tệ (gần 900 triệu đồng), chưa tính tiền ăn uống do chủ lễ mời bà con.

Nhiều người cho rằng việc làm này vừa thể hiện chữ hiếu, vừa góp phần quảng bá nghệ thuật truyền thống. Một số ý kiến khác lại nhận định, khi cha mẹ còn sống mới là lúc cần báo hiếu.

Chia sẻ với phóng viên, ông Vương – người hỗ trợ tổ chức – cho biết, sự việc do anh trai ông chủ trì. Tuy nhiên, do bận việc, người này xin phép trao đổi lại sau. Đến ngày 2/12, phóng viên nhiều lần liên hệ nhưng không nhận được hồi đáp.

Trước đó, trong buổi lễ, anh trai ông Vương - người chủ trì, chủ chi buổi lễ nhưng không muốn lộ danh tính với truyền thông - từng lên sân khấu kể về cuộc đời người mẹ. Bà sinh năm 1942 trong một gia đình nông thôn ở Hà Bích, sớm mất cả cha lẫn mẹ.

Năm 1962, bà về làm dâu tại làng Nguyên Nhị Trang. Cuộc sống đói nghèo, chồng bà lại qua đời vì ung thư năm 1981, khi mới chỉ 40 tuổi. Một mình bà tảo tần nuôi 5 người con trưởng thành, dạy dỗ họ nên người. Bà mất năm 2005, hưởng thọ 63 tuổi.

Gia đình từng tổ chức lễ tưởng niệm 3 năm, 10 năm, và năm nay - giỗ 20 năm - họ tiếp tục làm giỗ lớn để nhắc nhớ con cháu về đức hy sinh của mẹ. Dù không còn sinh sống tại làng, gia đình cho biết có đến 200 tình nguyện viên trong thôn giúp nấu ăn, phát cơm, giữ gìn trật tự.

Hàng vạn người đến xem kinh kịch miễn phí. Ảnh: QQ

Một người dân trong làng kể rằng, riêng bữa trưa ngày 1/12 đã có hơn 10.000 người ở lại ăn uống. Trong 3 ngày, lượng người đổ về xem kinh kịch lên đến hàng chục nghìn, thậm chí có người lái xe từ tỉnh lân cận tới. Dù đông, sự kiện vẫn diễn ra trật tự nhờ lực lượng an ninh được bố trí dày.

Trước các ý kiến trái chiều trên mạng, nhiều cán bộ thị trấn Mã Đầu Tiễn xác nhận chương trình đã được báo cáo theo quy định. Đại diện Cục Dân chính khu vực cho biết, loại hình hoạt động này không bị hạn chế, chỉ cần được thông báo tới cơ quan chức năng địa phương.