Bà Hồ đã sinh sống tại Vũ Hán (Trung Quốc) hơn 20 năm. Trước năm 2020, bà kinh doanh nhà nghỉ gần bến xe, sau đó chuyển sang bán hoành thánh và được nhiều người dân trong khu yêu mến.

Con trai bà - anh Hầu (38 tuổi) - bị chẩn đoán mắc suy thận từ năm 2021. Bệnh tình nặng dần, anh thường xuyên nôn ói, mất ngủ, ho liên tục. Số lần lọc máu tăng từ 1 lần/tuần lên 2-3 lần/tuần.

"Con ít nói lắm, không bao giờ kể là đau thế nào… Nhưng tôi nhìn con xanh xao, đau đớn mà tim như bị ai bóp chặt", bà nghẹn ngào nói.

Khi biết ca ghép thận có thể giúp con thoát khỏi cảnh sống chung với lọc máu, bà không chút do dự bày tỏ với bác sĩ ý định hiến thận cho con. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà phù hợp để hiến thận. Khoảnh khắc ấy, bà nói trong hạnh phúc: "Con tôi được cứu rồi".

Người mẹ tiếp tục bán hàng sau khi hiến thận cứu con. Ảnh: QQ

Dù ban đầu con trai kiên quyết phản đối, bà Hồ vẫn giữ quyết tâm. Nhờ sự tư vấn của bác sĩ và người thân, anh Hầu cuối cùng cũng chấp nhận ca ghép, thông tin từ QQ.

Ca mổ thành công. Sức khỏe hai mẹ con đang hồi phục tích cực. Ngày 1/11 - chỉ hơn 1 tuần sau ca phẫu thuật, bà Hồ lại đứng bên nồi nước dùng bốc khói trên con đường quen thuộc để bán hàng mưu sinh.

Sáng 14/11, quầy hoành thánh của bà đông nghịt người. Khách quen, hàng xóm nghe tin bà xuất viện đều tìm đến ủng hộ. Một người dân trong khu nói: "Tấm lòng mẹ bao đời vẫn vậy, nhưng dám hiến thận cứu con thì thật phi thường. Nay thấy hai mẹ con dần ổn định, chúng tôi mừng từ đáy lòng".

Nhiều người dùng mạng muốn gửi tiền giúp đỡ gia đình bà Hồ vượt qua khó khăn, nhưng bà đều từ chối. "Tôi còn sức, còn nồi hoành thánh này để mưu sinh. Cuộc sống khó khăn thật, nhưng phải dựa vào chính mình rồi sẽ tốt hơn", bà nói.

Anh Hầu chia sẻ cảm giác của mình khi thấy các chỉ số xét nghiệm dần trở lại bình thường: "Tôi vừa mừng vừa cảm thấy day dứt. Mừng vì mình có hy vọng sống, nhưng cũng đau lòng vì đó là sức khỏe của mẹ đổi lấy".

Anh cho biết mình mắc dị dạng bẩm sinh hai bên động mạch thận, dẫn đến suy thận. Khi biết bệnh, anh lập tức bắt tay vào khởi nghiệp để lo chi phí điều trị. Nhiều người không hề biết anh đang chống chọi với bệnh nặng vì anh che giấu rất khéo léo.

Thấy con trai đang hồi phục tốt, bà Hồ rất vui. Bà và chồng vẫn cùng nhau cố gắng mỗi ngày, bán hàng kiếm thu nhập để con không phải lo lắng, cũng mong con sớm có thể trở lại với công việc của mình.