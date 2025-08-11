Gió ngang khoảng trời xanh xoay quanh cuộc sống của 3 người phụ nữ hiện đại: Mỹ Anh, Hoàng Lam và Châu Ngân. Mỗi người có một con đường riêng và phải đối diện với những thử thách khác nhau trong hôn nhân, sự nghiệp và tình yêu.

Mỹ Anh từ bỏ sự nghiệp để lui về hậu phương, giúp chồng - Đăng - phát triển công ty. Cô sống trong một cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn nhưng dần nhận ra khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.

Hoàng Lam từng tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả những gì cô cần để có được hạnh phúc. Cô kết hôn với Toàn - một người đàn ông thực tế, ít nói, chân thành. Nhưng rồi sự vô tâm của chồng, áp lực tài chính và sự tham gia quá đà của chính mẹ ruột đã khiến cuộc hôn nhân của cô ngày càng ngột ngạt.

Phương Oanh, Việt Hoa, Quỳnh Kool vào vai 3 nữ chính.

Châu Ngân - cô gái độc thân duy nhất trong nhóm bạn luôn tin rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống mà không cần đến một người đàn ông nào cả. Thế nhưng biến cố tình cảm với Mạnh Trường - một doanh nhân đầy sức hút, một mẫu đàn ông lý tưởng đã khiến Ngân rơi vào khủng hoảng.

Những người đàn ông không hoàn hảo đã đồng hành cùng 3 người phụ nữ ở một chặng nào đó của cuộc đời, mang tới niềm vui, hy vọng và không ít nước mắt.

Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 1 lên sóng tối nay, 11/8, Toàn (Tô Dũng) phát điên khi thấy hoá đơn hơn 1 triệu đồng cho mèo cưng đi spa mà vợ gọi là con. Với Toàn, con là con mà mèo là mèo, không lẫn lộn. Trong khi anh tính toán từng đồng chi tiêu mỗi tháng thì Hoàng Lam (Quỳnh Kool) lại vung tay quá trán.

Không giống với Lam và Toàn, vợ chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam) khá giả hơn khi mở công ty riêng. Mỹ Anh một mặt lui về lo nội trợ, một mặt vẫn hỗ trợ chồng trong công việc. Cô rất không hài lòng khi phát hiện nữ trợ lý của Đăng can thiệp quá sâu vào việc kinh doanh của công ty và có biểu hiện quan tâm thái quá tới chồng mình chỉ thông qua cốc trà hoa cúc ở phòng làm việc.

Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) - cô nàng độc thân duy nhất trong nhóm chỉ quan tâm tới việc kinh doanh và dùng mọi cách để giữ khách.

Mỹ Anh sẽ làm gì để xử lý cô thư ký riêng của chồng? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 1 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.