Tết đầu tiên về nhà chồng, trong lòng tôi có nhiều lo lắng. Trước Tết cả tháng, tôi đã tìm mua quà để biếu bố mẹ. Tôi không muốn đến sát ngày mới vội vã và càng không muốn để ai nghĩ rằng mình làm dâu qua loa, nhất là khi gia đình chồng có điều kiện.

Tôi so đi so lại giữa đủ loại giỏ quà. Cuối cùng, tôi chọn một giỏ bánh kẹo, rượu vang nhập khẩu, giá gần 5 triệu đồng, bằng nửa tháng lương của mình. Chồng tôi sẽ đảm nhận khoản tiền biếu bố mẹ hai bên, mỗi nhà khoảng 10 triệu đồng.

27 Tết, vừa được nghỉ, chúng tôi lái xe về quê chồng ngay trong đêm. Tôi đặt giỏ quà lên bàn phòng khách và nói biếu bố mẹ dịp Tết. Mẹ chồng tôi chỉ gật đầu rồi bảo hai con đi nghỉ sớm, không khen cũng không chê làm tôi hơi băn khoăn. Chồng tôi thì liên tục động viên: "Mẹ là người yêu thương con cái, không quá quan tâm việc biếu Tết".

Những ngày sau đó, nhà cửa rộn ràng chuẩn bị Tết. Tôi phụ bố mẹ chồng dọn dẹp, đi chợ, gói bánh chưng. Chiều 28 Tết, khi chuẩn bị đồ cho bố chồng sắp ban thờ, tôi tá hỏa vì giỏ quà Tết của mình mang về đã "không cánh mà bay". Tôi tìm quanh nhà mà không thấy bóng dáng giỏ quà đâu.

Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những câu hỏi: phải chăng quà tôi chọn chưa đủ "tầm", hay tôi đã vô tình làm điều gì đó khiến mẹ không hài lòng? Cảm giác hụt hẫng len lỏi suốt buổi chiều, dù ngoài mặt tôi vẫn cười nói, vẫn làm việc không ngơi tay. Vốn mặc cảm vì chênh lệch gia cảnh giữa 2 nhà nên lúc này tôi càng lo lắng.

Bữa cơm tất niên, tôi nghe họ hàng nói chuyện quà cáp Tết mà lòng nặng trĩu. Ai cũng khoe con cái năm nay làm ăn phát đạt, biếu nào đào, quất, quà sang. Bố mẹ chồng tôi thì chỉ gật gù khen ngợi chứ không nói gì về quà Tết của con trai, con dâu.

Ảnh minh họa

Tối đó, tôi sang nhà bác cả của chồng, tình cờ phát hiện giỏ quà Tết mình mua đang đặt trên bàn thờ. Tôi sững sờ vì không biết tại sao giỏ quà lại xuất hiện ở đây.

Sáng 29 Tết, khi phụ mẹ nấu cơm, tôi lấy hết can đảm nhắc đến chuyện đó. Mẹ không né tránh. Bà nói rằng năm nào nhà cũng mang quà sang biếu bác cả vì bác đã luôn giúp đỡ gia đình trong những lúc khó khăn nhất. Năm nay, thấy giỏ quà tôi chuẩn bị chu đáo, vừa đẹp vừa sang trọng nên bà nghĩ mang sang biếu là hợp nhất.

Mẹ cũng nói rằng bà xin lỗi vì đã không nói với tôi trước. Chỉ một câu xin lỗi thôi, nhưng đủ khiến tôi khựng lại. "Ở quê khó tìm được giỏ quà đẹp như vậy lắm con ạ. Mẹ mang sang biếu Tết hai bác và cũng nói đây là giỏ quà con chuẩn bị rất kỹ càng", mẹ chồng tôi nói.

"Riêng tấm thiệp chúc mừng năm mới con viết, mẹ giữ lại và cất đi rồi. Bố mẹ rất cảm ơn tấm lòng của con", bà nói thêm.

Mẹ chồng cũng đột ngột quay sang, nói rất chân tình với tôi: "Nhưng H. à, năm tới con không cần quá áp lực việc sắm quà Tết biếu bố mẹ đâu nhé. Các con về ăn Tết là món quà lớn nhất rồi. Tết quan trọng là gia đình sum vầy chứ không phải quà to hay quà nhỏ, đắt hay rẻ. Mẹ nói chân tình đó chứ không phải bố mẹ khách sáo gì đâu con ạ".

Lời mẹ nói khiến tôi rưng rưng nước mắt. Mẹ còn hỏi tôi chuẩn bị quà Tết ra sao cho nhà ngoại và khuyên hai vợ chồng sáng mùng 2 nên về ngoại sớm. Mẹ gợi ý chúng tôi có thể phân bổ thời gian để mỗi năm ăn Tết ở một quê, không khiến ông bà thông gia phải thiệt thòi xa con.

Tết đầu tiên về nhà chồng, nhờ “sự biến mất” của giỏ quà, tôi có dịp tâm sự với mẹ chồng. Cái Tết năm ấy cũng giúp tôi thôi sợ cảnh về nhà chồng ăn Tết.

