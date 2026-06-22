Khi "đất để đó" không còn là công thức tối ưu

Trong thời gian dài, chiến lược mua đất chờ tăng giá là hình thức đầu tư phổ biến. Nhiều nhà đầu tư chỉ cần chọn khu vực được kỳ vọng có quy hoạch hoặc hạ tầng mới là có thể mong đợi giá trị tăng.

Tuy nhiên, không phải khu vực có quy hoạch nào cũng hình thành được dân cư, tiện ích hay nhu cầu sử dụng thực tế. Nhiều dự án sau nhiều năm vẫn vắng cư dân, thiếu hoạt động kinh tế, khiến việc đầu tư trở nên rủi ro hơn trong bối cảnh dòng tiền thị trường không còn dồi dào như trước.

Mua đất “để đó” chờ tăng giá không còn là lựa chọn tối ưu. Ảnh: Khang Phát Holdings

Theo các chuyên gia, thị trường hiện nay đang diễn ra quá trình thanh lọc tự nhiên. Những sản phẩm thiếu khả năng khai thác thực tế sẽ gặp nhiều thách thức về thanh khoản, trong khi các tài sản tạo ra giá trị sử dụng và dòng tiền ổn định ngày càng được ưu tiên.

Dòng tiền đầu tư tìm đến những giá trị có thể đo đếm

Một trong những thay đổi rõ nét của nhà đầu tư hiện nay là chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang chú trọng hiệu quả khai thác. Thay vì chỉ hỏi “giá sẽ tăng bao nhiêu”, họ quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu thực, khả năng cho thuê, vận hành và tạo dòng tiền dài hạn.

Xu hướng này ngày càng phổ biến trong các quyết định đầu tư mới, khi các bất động sản có thể khai thác thực tế thường được ưu tiên hơn so với sản phẩm chỉ dựa trên kỳ vọng.

Theo giới phân tích, đây là dấu hiệu thị trường đang trưởng thành, với dòng tiền phân bổ theo hiệu quả thực, giúp hạn chế đầu cơ và các cơn sốt giá ngắn hạn.

Song hành với yêu cầu tạo dòng tiền là sự gia tăng chú trọng đến yếu tố pháp lý. Sau nhiều biến động thị trường, nhà đầu tư ưu tiên an toàn hơn lợi nhuận kỳ vọng, đặc biệt quan tâm đến các dự án có pháp lý minh bạch, quyền sở hữu rõ ràng và quy hoạch cụ thể.

Pháp lý đầy đủ không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn đảm bảo thanh khoản, thuận lợi giao dịch và củng cố niềm tin của thị trường. Trong giai đoạn mới, pháp lý được xem là “bộ lọc” quan trọng của dòng vốn đầu tư.

Bên cạnh yếu tố pháp lý và khả năng khai thác, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những khu vực có nền tảng tăng trưởng kinh tế rõ ràng. Thay vì các quy hoạch chỉ nằm trên giấy, họ hướng đến những địa phương đang phát triển mạnh về sản xuất, dịch vụ và thu hút lao động.

Các khu vực công nghiệp, logistics, thương mại thường tạo ra nhu cầu thực về nhà ở và tiện ích, từ đó hình thành dòng tiền bất động sản bền vững.

Ảnh: Khang Phát Holdings

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục thúc đẩy sản xuất và thu hút đầu tư, những địa phương sở hữu động lực tăng trưởng thực sẽ tiếp tục là điểm đến của dòng vốn bất động sản trong nhiều năm tới.

Thị trường bước sang giai đoạn đầu tư thực chất

Ông Trần Minh Đức, một nhà đầu tư bất động sản nhiều năm kinh nghiệm tại miền Bắc, cho biết: “Nếu trước đây tôi ưu tiên săn đất theo kỳ vọng quy hoạch, thì hiện nay tôi không còn đặt nặng yếu tố này. Tôi chú trọng hơn đến khả năng tạo dòng tiền, nhu cầu sử dụng thực và mức độ an toàn pháp lý”.

Theo ông Đức, các tài sản có thể khai thác ngay hoặc nằm trong khu vực có cộng đồng dân cư và hoạt động kinh tế rõ ràng thường an toàn hơn cho đầu tư dài hạn.

“Thị trường vẫn nhiều cơ hội, nhưng cần chọn nơi có sức sống kinh tế thật thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng”, ông Đức nhận định.

Nhìn vào diễn biến hiện nay, thị trường bất động sản đang dần chuyển từ đầu tư theo kỳ vọng sang đầu tư dựa trên hiệu quả khai thác. Những sản phẩm chỉ mua để chờ tăng giá không còn nhiều lợi thế so với các bất động sản có khả năng tạo dòng tiền, pháp lý rõ ràng và nằm trong khu vực có động lực phát triển thực. Đây là một xu hướng tích cực, khi dòng tiền được dẫn dắt bởi giá trị sử dụng và hiệu quả khai thác, giúp bất động sản trở thành kênh tạo thu nhập bền vững thay vì chỉ là tài sản tích lũy.

Trong giai đoạn mới, người thành công không nhất thiết là người chọn đúng nơi tăng giá nhanh nhất, mà là người nhận diện được tài sản tạo giá trị thực và dòng tiền ổn định theo thời gian.

Bích Đào