Sau khi cơ quan chức năng thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 2,5 từ đường Nguyễn Trãi qua Khương Đình đến hồ Đầm Hồng, nhiều căn nhà trước đây nằm trong ngõ nay sở hữu mặt tiền trực tiếp trên tuyến đường mới.

Chỉ trong vài tháng kể từ khi giải phóng mặt bằng, giá nhà đất tăng thêm khoảng 10-20% với kỳ vọng tuyến đường hoàn thiện sẽ kéo giá nhà mặt phố tiếp tục đi lên. Tính trong vòng một năm qua, mức tăng đã lên gần 30%.

Khảo sát thực tế cho thấy một số căn nhà vừa mới ra mặt đường đã treo biển rao bán. Trên các sàn bất động sản trực tuyến, hàng loạt căn nhà tại các ngõ Bùi Xương Trạch, Khương Đình hay các ngách thông ra hồ Đầm Hồng được các môi giới quảng bá với những lời chào hấp dẫn như: “nhà mặt phố Vành đai 2,5 mới tinh, đón đầu thông xe 10/10, kinh doanh đỉnh cao, mặt đường 40m hiếm có”.

Một số căn nhà trong ngõ rao bán khi ra mặt đường. Ảnh: D.A

Giá các căn nhà diện tích nhỏ từ 20-35m2 bị đẩy lên mức rất cao, dao động từ 450-500 triệu đồng/m2. Các căn nhà diện tích từ 50-100m2 giá phổ biến từ 300-380 triệu đồng/m2.

Đơn cử, một căn nhà lô góc trên mặt phố Khương Đình đang được chào bán với giá 13,9 tỷ đồng cho diện tích chỉ 30m2, tương đương khoảng 463 triệu đồng/m2. Nhà được xây dựng 6 tầng, mặt tiền 3,7m và không nằm trong diện quy hoạch.

Một căn khác có diện tích 32m2 hiện được rao bán với giá 15,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 484 triệu đồng/m2. Hay một căn nhà mặt phố Khương Đình, gần vành đai 2,5 đang chào bán với giá 132 tỷ đồng cho diện tích khoảng 238m2, tương đương khoảng 555 triệu đồng/m2.

Trước đó, giá nhà mặt phố tại khu vực Khương Đình, Bùi Xương Trạch chỉ dao động khoảng 180-250 triệu đồng/m2.

Giá nhà mặt phố Nguyễn Trãi hiện phổ biến ở mức 350-450 triệu đồng/m2. Chỉ những tòa nhà văn phòng hoặc lô góc có diện tích lớn, mặt tiền rộng mới được rao bán ở ngưỡng 500-550 triệu đồng/m2.

Các tuyến phố như Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Vũ Tông Phan phổ biến ở mức 350-480 triệu đồng/m2 đối với những căn có vị trí đẹp và thuận lợi kinh doanh. Mức giá này cao hơn đáng kể so với nhiều tuyến phố lân cận đã hình thành từ lâu.

Nhiều căn nhà từng nằm trong ngõ nay sở hữu mặt tiền rộng sau giải phóng mặt bằng. Ảnh: D.Anh

Chưa có nhiều giao dịch

Trái ngược không khí sôi động tại Khương Đình, khu vực từ Đầm Hồng qua Định Công đến Giải Phóng ổn định hơn. Mức giá rao bán hiện phổ biến từ 250-320 triệu đồng/m2. Một số lô góc, mặt tiền vị trí đẹp có giá trên 350 triệu đồng/m2.

Đây là khu vực tuyến đường đã cơ bản hình thành từ nhiều năm trước, tập trung các khu đô thị như Định Công, Đại Kim mở rộng và nhiều dự án nhà ở thấp tầng có pháp lý hoàn chỉnh. Mặt bằng giá tại Định Công vẫn ghi nhận xu hướng đi lên nhờ hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông vành đai 2,5.

Ông Nam Hải, một môi giới bất động sản hoạt động tại Thanh Xuân, cho biết giá nhà đất khu vực này tăng mạnh trong thời gian qua chủ yếu nhờ kỳ vọng từ dự án Vành đai 2,5 đang dần hoàn thiện.

Nhiều căn trước đây nằm trong ngõ nay sau khi giải phóng mặt bằng đã trở thành nhà mặt đường, sở hữu vỉa hè rộng và có tiềm năng kinh doanh tốt hơn. Nhà đất ở đây còn được hưởng lợi do gần các dự án lớn như Cao Xà Lá, Royal City và kết nối thuận tiện với tuyến đường sắt đô thị.

Công trường vẫn đang ngổn ngang. Ảnh: D.Anh

Tuy nhiên, một số căn đang rao bán thực tế mới vừa được mở mặt tiền sau giải phóng mặt bằng. Hiện trạng khu vực vẫn là công trường thi công với nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, đường sá còn ngổn ngang, bụi bặm. Việc kinh doanh hay khai thác cho thuê phải chờ một thời gian nữa khi xong đường và sửa chữa lại.

Ông Hải nhận xét số giao dịch thành công vẫn khá hạn chế. Không loại trừ khả năng một số đơn vị môi giới đưa ra các mức giá chào bán cao nhằm tạo hiệu ứng thị trường, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh tuyến Vành đai 2,5 chưa hoàn thiện đồng bộ, nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm vẫn lựa chọn quan sát thay vì xuống tiền ở các mức giá được cho là tăng quá nhanh so với hiện trạng khu vực.

Theo các môi giới, mức tăng giá không chỉ đến từ kỳ vọng hạ tầng, khi tuyến Vành đai 2,5 hoàn thành và đi vào vận hành đồng bộ, mà còn do vị thế bất động sản thay đổi đáng kể sau giải phóng mặt bằng. Nhiều căn trước đây nằm sâu trong ngõ nay trở thành nhà mặt đường, có khả năng kinh doanh nên được định giá lại ở mặt bằng mới.