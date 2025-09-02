Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục nhờ cơn sốt AI, các nhà đầu tư tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang thực hiện một chiến lược "giảm thiểu rủi ro" bằng cách chuyển hướng đầu tư mạnh mẽ vào vàng và bất động sản.

Với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, vàng một lần nữa trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư UAE. Họ đang tích cực bổ sung kim loại quý này vào danh mục đầu tư nhằm bảo vệ tài sản trước một đợt sụt giảm bất ngờ của thị trường cổ phiếu.

Mặc dù trải qua một đợt biến động ngắn hạn, nhưng trong 6 tháng, giá vàng đã tăng hơn 400 USD. Với mức giá hiện tại khoảng 3.500 USD/ounce, nhiều nhà đầu tư cảm thấy vẫn còn cơ hội để tham gia và kiếm lời trong tương lai.

Vàng vẫn được giới đầu tư lựa chọn. Ảnh: MEE

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch IG, 70% các giao dịch liên quan đến vàng đều là "mua vào", phản ánh tâm lý lạc quan này.

Một chuyên gia phân tích cấp cao tại IG nhận định, khi giá cổ phiếu công nghệ Mỹ bị kéo căng, rủi ro địa chính trị gia tăng và kỳ vọng nới lỏng tiền tệ vẫn còn, vàng sẽ được hỗ trợ như một kênh phòng ngừa rủi ro.

Ngoài ra, nhu cầu vàng tăng mạnh từ Trung Quốc, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tại nước này đã đạt mức kỷ lục 6 tỷ USD, qua đó cho thấy vàng là một kênh đầu tư đáng tin cậy.

Chọn căn hộ 1 phòng ngủ

Cùng với vàng, bất động sản tại Dubai và các khu vực khác của UAE đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng tiền chốt lời từ cổ phiếu và tiền điện tử.

Nhiều nhà đầu tư đang tập trung vào các căn hộ có giá phải chăng, đặc biệt là các căn hộ studio và căn hộ 1 phòng ngủ.

Một đại lý bất động sản địa phương cho biết, nhà đầu tư quan tâm đặc biệt tới các căn hộ studio. Nhiều giao dịch trong số này được thanh toán bằng tiền điện tử, đặc biệt là sau khi Bitcoin vượt qua mốc 110.000 USD.

Lý do cho xu hướng này là khả năng sinh lời ổn định. Các nhà đầu tư tin rằng họ có thể dễ dàng cho thuê những bất động sản nhỏ hơn này, tạo ra lợi nhuận hàng năm từ 5-7%, một con số hấp dẫn hơn so với sự biến động của thị trường chứng khoán.

Sự thận trọng của các nhà đầu tư UAE không phải là không có cơ sở. Dữ liệu từ IG cho thấy 53% giao dịch trên Nasdaq 100 và 56% trên S&P 500 đang ở vị thế bán ròng, bất chấp đà tăng gần đây.

Ngay cả các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Nvidia, Alphabet và Microsoft cũng đang có dấu hiệu chững lại.

Bằng cách đa dạng hóa sang vàng và bất động sản, các nhà đầu tư UAE chủ động giảm thiểu rủi ro, tìm kiếm sự ổn định và lợi nhuận dài hạn trong một môi trường đầu tư ngày càng bất định.

Theo Gulfnews