Theo MotorBiscuit, việc sở hữu một chiếc Lamborghini Urus SE vốn đã là tuyên ngôn đẳng cấp với giới chơi xe. Tuy nhiên, với những khách hàng đòi hỏi sự khác biệt tuyệt đối, phiên bản tiêu chuẩn dường như vẫn là chưa đủ.

Mới đây, Urban Automotive, hãng độ xe đến từ Anh quốc đã chính thức trình làng gói nâng cấp Widetrack dành cho Urus SE, ra mắt đồng thời tại Milton Keynes (Anh) và Las Vegas (Mỹ).

Điểm gây chú ý không chỉ nằm ở thiết kế mở rộng thân xe hầm hố phủ sợi carbon, mà còn ở mức giá. Gói độ Widetrack có giá khởi điểm 51.800 bảng Anh (Khoảng 1,6 tỷ đồng), tương đương giá bán của một chiếc Chevrolet Corvette hoàn toàn mới.

Với số tiền này, khách hàng nhận được một loạt chi tiết sợi carbon “đo ni đóng giày”, phát triển nội bộ theo triết lý “OEM+”, tức giữ nguyên tinh thần thiết kế nguyên bản nhưng nâng tầm về độ hoàn thiện. Quá trình thiết kế và phát triển bộ kit tiêu tốn tới 10.000 giờ.

Phần đầu xe nổi bật với cản trước chia 3 mảnh bằng carbon, đi kèm các cánh gió nhỏ (canard) và nắp ca-pô hoàn toàn mới. Thiết kế hốc gió trên nắp ca-pô lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini Aventador SVJ, với các khe hút gió dạng tổ ong đặc trưng.

Ở hai bên, bộ mở rộng vòm bánh 6 mảnh giúp thân xe nở thêm 40 mm, kết hợp với bộ mâm Urban-Vossen UV-1R kích thước lớn. Ốp sườn xe cũng được tinh chỉnh khí động học, gợi nhớ đến huyền thoại Lamborghini Miura.

Phía sau, Urban Automotive thay thế hoàn toàn cản sau bằng chi tiết carbon mới tích hợp bộ khuếch tán gió kép. Cánh gió sau dạng “xếp chồng” tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, đi cùng hệ thống 4 ống xả kim loại cỡ lớn.

Đại diện hãng cho biết mục tiêu không chỉ là làm chiếc SUV rộng hơn, mà còn tạo cảm giác như một “quái thú đường đua” được sản xuất bởi chính Lamborghini.

Không thể phủ nhận, Urus SE Widetrack là một tác phẩm kỹ thuật ấn tượng với vật liệu carbon cao cấp. Tuy nhiên, mức giá hơn 65.000 USD cho một gói độ ngoại thất cũng cho thấy đây là cuộc chơi dành riêng cho giới siêu giàu, những người sẵn sàng chi thêm cả giá trị của một chiếc Corvette chỉ để đảm bảo chiếc SUV của mình là độc nhất.

Theo Motorbiscuit

Bạn đang sở hữu chiếc xe đẹp, độc, lạ? Hãy chia sẻ hình ảnh, thông tin về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!