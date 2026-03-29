Các phiên đấu giá lớn trong ba tháng đầu năm 2026 liên tục ghi nhận mức giá kỷ lục, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và thị trường tài chính suy giảm. Đáng chú ý, giá trị của một số mẫu xe vốn đã ở mức hàng triệu bảng Anh nay còn tăng thêm tới 200%.

Hiện tượng này bắt đầu từ phiên đấu giá Kissimmee của Mecum tại Mỹ vào tháng 1, khi một bộ sưu tập Ferrari đời mới được bán với mức giá kỷ lục ngoài dự đoán của giới chuyên gia.

Kể từ đó, giá Ferrari và một số mẫu Porsche tiếp tục leo thang. Ông John Mayhead, biên tập viên Hagerty Price Guide UK, nhận định: “Diễn biến giá ở phân khúc cao cấp hiện nay là điều tôi chưa từng thấy trong gần 15 năm qua.”

Theo ông, chỉ trong 75 ngày đầu năm 2026, hàng loạt phiên đấu giá lớn đã chứng kiến các siêu xe phá vỡ mức giá ước tính trước khi mở bán. Sau Kissimmee, các thương vụ giá trị lớn tiếp tục xuất hiện tại Arizona (tháng 1), Paris (tháng 2) và Florida (tháng 3), với nhiều mức giá vượt xa kỳ vọng.

“Bất chấp, hoặc có thể chính vì những biến động của thị trường tài chính và hàng hóa, đà tăng giá này chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, tốc độ tăng quá nhanh cũng khiến nhiều người kêu gọi thận trọng,” ông nói.

Tin tích cực là phần lớn người chơi xe phổ thông không bị ảnh hưởng, khi thị trường xe cổ điển tại Anh vẫn đang ổn định.

Sau đây là 10 siêu xe tăng giá mạnh nhất năm 2026

1. Porsche Carrera GT (2003-2006)

Gây bất ngờ lớn nhất khi vượt qua hàng loạt Ferrari để đứng đầu bảng, Carrera GT chứng kiến mức tăng từ 2,2 triệu USD lên 6,7 triệu USD, tương đương 205%. Chỉ trong vài tháng đầu năm, kỷ lục của mẫu xe này đã bị phá liên tiếp nhiều lần, trước khi chốt ở mức cao nhất tại phiên đấu giá tháng 3, đánh dấu một bước nhảy vọt chưa từng thấy trong lịch sử dòng xe này.

2. Ferrari Enzo (2002-2004)

Xếp ngay sau là Ferrari Enzo với mức tăng gần như “phi mã”, từ 5,4 triệu euro lên tới 17,9 triệu USD, tương đương 188,9%. Không chỉ là một thương vụ cá biệt, thị trường năm nay còn ghi nhận tới 5 chiếc Enzo được bán với giá trên 9 triệu USD, qua đó củng cố vị thế biểu tượng của dòng xe này, từng gắn với những tên tuổi như Fernando Alonso.

3. Ferrari 288 GTO (1984-1986)

Từng giữ mức kỷ lục 4,4 triệu USD, Ferrari 288 GTO nay đã vọt lên khoảng 9,12 triệu euro, tương đương mức tăng 138,7%. Một chiếc đời 1984 được bán tại Paris vào tháng 2/2026 đã thiết lập cột mốc mới, gần như gấp đôi trước đó, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các mẫu siêu xe cổ điển.

4. Ferrari 599 SA Aperta (2010-2011)

Đứng thứ 4 là Ferrari 599 SA Aperta, mẫu xe cực hiếm với chỉ 80 chiếc được sản xuất nhằm kỷ niệm 80 năm thành lập hãng thiết kế Pininfarina. Giá kỷ lục của xe đã tăng từ khoảng 1,78 triệu CHF lên 4,95 triệu USD, tương đương 129,4%, phản ánh rõ giá trị sưu tầm ngày càng được đề cao.

5. Ferrari Monza SP2 (2019-2022)

Dù không phải mẫu xe thực dụng, Monza SP2 vẫn nhanh chóng trở thành “hàng nóng” khi giá kỷ lục tăng từ 2,54 triệu USD lên 4,96 triệu USD, tức tăng 95,4%. Chiếc xe lập kỷ lục gần như ở tình trạng mới hoàn toàn, chỉ chạy 16 dặm, (khoảng 26 km) góp phần đẩy giá lên gần gấp đôi.

6. Ferrari 599 GTO (2010-2012)

Ferrari 599 GTO ghi nhận mức tăng từ 2,04 triệu USD lên 3,96 triệu USD, tương đương 94,1%. Đây là phiên bản thương mại hóa từ xe đua 599XX, và chiếc lập kỷ lục cũng gần như chưa sử dụng, chỉ lăn bánh 104 dặm (khoảng 167 km) yếu tố quan trọng giúp giá trị xe tăng mạnh.

7. Ferrari 458 Speciale Aperta (2014-2015)

Phiên bản mui trần hiếm của 458 Speciale tiếp tục đà tăng mạnh từ cuối năm 2025 sang 2026, khi giá kỷ lục nhảy từ 1,65 triệu USD lên 3,08 triệu USD, tương ứng 86,7%. Một chiếc độc bản với cấu hình màu sắc đặc biệt, gần như chưa sử dụng (chỉ 58 dặm, khoảng 93 km), đã được bán vượt mốc 3 triệu USD.

8. Ferrari F430 (2004-2009)

Từng được xem là mẫu Ferrari “dễ tiếp cận”, F430 cũng bị cuốn vào làn sóng tăng giá khi kỷ lục tăng từ 412.000 USD lên 737.000 USD, tương đương 78,9%. Đáng chú ý, chiếc xe lập kỷ lục là bản 2007 từng thuộc sở hữu của Donald J. Trump, yếu tố góp phần đẩy giá trị lên cao.

9. Ferrari F40 (1987-1996)

Ferrari F40 một biểu tượng của thương hiệu Ý chứng kiến mức tăng từ 3,97 triệu USD lên 6,6 triệu USD, tương đương 66,5%. Kỷ lục tồn tại gần 4 năm đã bị phá tới ba lần chỉ trong vài tháng đầu 2026, với mức cao nhất thuộc về một chiếc đời 1992, chỉ chạy 458 dặm (khoảng 737 km).

10. Porsche 918 Spyder (2013-2015)

Khép lại danh sách là Porsche 918 Spyder với mức tăng 53,7%, từ 3,94 triệu USD lên 6,05 triệu USD. Là một trong bộ ba siêu xe hybrid đình đám cùng Ferrari LaFerrari và McLaren P1, mẫu xe này đã lập kỷ lục mới vào đầu năm 2026 khi một chiếc bản Weissach màu cam độc bản được bán với giá hơn 6 triệu USD, chính thức thiết lập mặt bằng giá mới cho dòng xe này.

Theo Dailymail

