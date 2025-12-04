Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sáng nay tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: CTV

Phát biểu khai mạc, bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai “chặt chẽ, thống nhất và chủ động từ Trung ương đến địa phương”, bảo đảm tiến độ theo đúng quy định và lịch trình.

Theo bà, thực hiện kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương được giới thiệu ứng cử.

“Theo quy định, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành 3 lần. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1-10/12/2026. Hiệp thương lần 2 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 2/2-3/2/2026, hiệp thương lần 3 trong khoảng thời gian từ ngày 9/2-20/2/2026”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Thống nhất ngày bầu cử là 15/3/2026

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình bày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tờ trình của Ban Thường trực về các nội dung liên quan.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CTV

Các đại biểu tập trung thảo luận về cơ cấu và số lượng người ứng cử. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh giải trình, làm rõ thêm các nội dung được đại biểu quan tâm. Bà cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 và 46 về công tác chuẩn bị bầu cử, Quốc hội khóa 15 đã bầu Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản phục vụ công tác bầu cử đã hoàn thiện.

Quốc hội và Bộ Chính trị đã thống nhất ngày bầu cử là 15/3/2026. Thời điểm hiệp thương vòng 2 và vòng 3 sẽ diễn ra đúng vào dịp Tết Nguyên đán, vì vậy vai trò của MTTQ Việt Nam ở các cấp “rất quan trọng”.

Tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết sẽ báo cáo lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời chuyển các nội dung thuộc thẩm quyền lên cấp trên xem xét.

Các đại biểu biểu quyết về dự kiến 217 người từ các cơ quan trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ảnh: CTV

Các đại biểu tham dự đã biểu quyết nhất trí về dự kiến tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 217 người.

Liên quan cơ cấu, thành phần, về cơ bản, hội nghị đồng thuận về dự kiến cơ cấu, thành phần như Nghị quyết số 1897 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thuận về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội mới..

Ngay sau hội nghị, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện, ban hành biên bản hiệp thương lần thứ nhất, thông báo công việc bầu cử sau hội nghị và báo cáo gửi Hội đồng bầu cử quốc gia cùng các cơ quan liên quan.