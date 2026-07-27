Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Hội nghị họp từ ngày 20-24/7. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Trung ương quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện:

- Quy định về thi hành Điều lệ Đảng.

- Quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

- Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia.

- Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

- Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

- Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

- Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

- Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt, tổ chức thực hiện. Đảng ủy Chính phủ căn cứ Nghị quyết của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tại hội nghị, Trung ương cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua các báo cáo:

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

- Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

- Tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4.

Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng uỷ Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện đề án, hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội khóa 16 xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Trung ương đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung ương giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trung ương đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Nội vụ để Quốc hội khóa 16 xem xét, phê chuẩn tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Ngoài ra, Trung ương quyết nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.