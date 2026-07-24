Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.

Trung ương thông qua quy định về thi hành Điều lệ Đảng (quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 20 ngày 8/4 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng) tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp lý về mô hình tổ chức đảng; phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Trung ương cũng thông qua quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII) góp phần hoàn thiện cơ sở để nhận diện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là đối với các hành vi vi phạm mới phát sinh trên không gian mạng, trong quá trình chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức, bộ máy.

Quy định này cũng là công cụ quan trọng để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Về nghị quyết đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Trung ương cho rằng để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (2030-2130), cần phải đổi mới mô hình phát triển đất nước với các mục tiêu cụ thể theo các mốc đến năm 2030/2035/2045. Định hướng tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn.

Về nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia, Trung ương đánh giá trước bối cảnh, tình hình trên, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước yêu cầu mới, tư duy mới, cách làm mới, đòi hỏi thực hiện ở cấp độ cao hơn, không chỉ là bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức, mà phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao...

Với nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Trung ương thống nhất khẳng định, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một trụ cột quan trọng của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trung ương cũng thống nhất nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các Luật có liên quan tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" còn nguyên giá trị, đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới pháp luật về đất đai đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng “2 con số” và phát triển nhanh, bền vững.

Trung ương thống nhất nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trong đó, nghị quyết xác định rõ, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045; cùng hệ thống 9 nhiệm vụ giải pháp cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Kết luận của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển. Đây là quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại.

Phiên bế mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trung ương yêu cầu cần tiếp tục “tinh chỉnh” để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời, chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân...

Kết luận của Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới đã thống nhất xác định 5 quan điểm chỉ đạo; các mục tiêu đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045 và 9 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương Đảng và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo, tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt, tổ chức thực hiện. Đảng ủy Chính phủ căn cứ Nghị quyết của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đồng ý phương án giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Nội vụ

Hội nghị Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến, thống nhất thông qua các báo cáo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tình hình kinh tế - xã hội; tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh. Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện đề án, hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Đáng chú ý Trung ương đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung ương giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc. Ảnh: TTXVN

Về nhân sự, Trung ương đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Nội vụ để Quốc hội khóa 16, kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định.

Trung ương thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).