Các cửa hàng thời trang và trung tâm thương mại tại TPHCM đồng loạt tung chương trình giảm giá 30-70% dịp Black Friday 27/11, thu hút đông đảo khách trẻ. Tuy nhiên, sức mua có sự phân hóa giữa các tuyến phố và điểm bán.

Chiều tối 27/11, cơn mưa không làm giảm sức hút của đường Trần Quang Diệu (TPHCM), nơi tập trung nhiều cửa hàng thời trang, trong dịp Black Friday. Dọc tuyến đường, các biển hiệu giảm giá 30-70%, đồng giá 99.000 đồng/sản phẩm được treo dày đặc, thu hút đông đảo giới trẻ và cả du khách quốc tế.

Nơi đội mưa săn hàng, chỗ đìu hiu ngóng khách

Vừa tan sở, gặp trời mưa, chị Mỹ Nhung dù chưa có ý định mua sắm vẫn tranh thủ ghé cửa hàng thời trang gần đó để chọn đồ. Chị cho biết mức giảm 50-70% giúp người trẻ tiết kiệm đáng kể chi tiêu, dù phần lớn mặt hàng ưu đãi là bộ sưu tập cũ hoặc đồ hè - thu.

Trong khi đó, chị Thuận Hằng, nhân viên văn phòng tại phường Bến Thành, cho biết dù trời mưa lớn, chị và bạn vẫn tranh thủ đi mua sắm ngay sau giờ làm để tránh cảnh đông đúc vào buổi tối.

Nhiều khách quốc tế cũng tham gia mua sắm. Ảnh: Thu Hà

"Black Friday khuyến mãi từ đầu tuần rồi, nhưng nay mới đúng ngày, lại rơi vào cuối tuần nên người mua sắm sẽ rất đông. Chính vì thế, vừa tan sở là tôi tranh thủ mua sớm để về", chị Hằng chia sẻ.

Tại cửa hàng thời trang LEN trên tuyến phố này, nhân viên cho biết cả ba chi nhánh đều đón lượng khách đông dù thời tiết không thuận lợi. Cửa hàng áp dụng chương trình giảm giá từ 50% trong ngày 27/11.

Cửa hàng Miều gần đó cũng ghi nhận lượng khách trẻ và khách quốc tế ra vào liên tục.

Tại các tuyến phố tập trung cửa hàng thời trang, nhiều khách hàng trẻ vẫn đội mưa đi mua sắm. Ảnh: Thu Hà

Người mua sắm đa phần là giới trẻ. Ảnh: Thu Hà

Trong khi đó, ở mảng điện máy, hệ thống Điện Máy Xanh tổ chức chương trình bán hàng xuyên đêm tại 129 cửa hàng từ ngày 27 đến 29/11, với nhiều khung giờ ưu đãi.

Đại diện doanh nghiệp cho biết có hơn 156.000 sản phẩm gia dụng, phụ kiện được áp dụng mức giá đồng loạt 50.000-200.000 đồng. Một số mặt hàng điện tử được giảm còn 3-6 triệu đồng/sản phẩm, kèm ưu đãi giảm thêm 10% đối với hàng điện tử, điện lạnh và 16% đối với hàng gia dụng.

Ngành điện máy cũng tham gia dịp Black Friday. Ảnh: Thu Hà

Trái ngược với không khí đông khách trên đường Trần Quang Diệu, tại một số cửa hàng trên đường Quang Trung, khu vực Gò Vấp trước đây, dù treo biển đồng giá 99.000 đồng hoặc 149.000 đồng/sản phẩm, lượng khách vẫn khá thưa thớt.

Lý giải thực tế này, giới kinh doanh nhận định Black Friday không còn giữ vị thế là đợt mua sắm lớn và duy nhất trong năm.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện một thương hiệu giày nữ trên đường Lê Văn Sỹ chia sẻ, mỗi năm đơn vị triển khai 4-5 đợt khuyến mãi, với mức giảm 20-50%, nên Black Friday không còn tạo được nhiều khác biệt. Doanh nghiệp đã liên tục triển khai ưu đãi từ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam đến Black Friday nhưng sức mua chưa thực sự mạnh. Một bộ phận khách hàng có xu hướng chờ các mẫu mã mới phục vụ mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết.

Kỳ vọng sức bật mùa Giáng sinh và Tết

Trái với tình trạng vắng khách tại một số cửa hàng trên phố, các trung tâm thương mại khu vực trung tâm như Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre hay Vạn Hạnh Mall ghi nhận không khí mua sắm sôi động hơn.

Theo bà Lê Thụy Trúc Ngữ, Giám đốc marketing Vạn Hạnh Mall, lượng khách đến trung tâm thương mại tăng 10-15% so với cùng kỳ năm trước. Sức hút năm nay đến từ việc Black Friday diễn ra ngay sau Ngày Văn hóa Việt Nam và cận kề mùa Giáng sinh.

Bên cạnh đó, việc các nhãn hàng tung chương trình kích cầu sớm hơn mọi năm 3-7 ngày với mức giảm 30-50%, hoặc ưu đãi thêm khi mua sản phẩm thứ hai, thứ ba đã giúp đón đầu dòng khách.

Không khí mua sắm tại Vạn Hạnh Mall khá sôi động. Ảnh: Thu Hà

"Theo quan sát của tôi, khách hàng mua sắm ngày càng đa dạng ngành hàng hơn mọi năm, bên cạnh ngành hàng thiết yếu, ngành thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện hay nội thất gia đình đều có sức mua tăng đáng kể”, bà Ngữ chia sẻ thêm.

Cũng theo bà Ngữ, với các chương trình kích cầu chung của TPHCM và các thương hiệu chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới mang tính thời vụ, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục sôi động vào dịp Giáng sinh và Tết sắp tới.

Trên phạm vi cả nước, số liệu từ Cục Thống kê cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2026 đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,7%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,9%.