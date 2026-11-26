Mùa cao điểm mua sắm, vui chơi và du lịch dịp cuối năm trước Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán đang tạo lực đẩy cho thị trường tiêu dùng tại TPHCM, với sự tăng trưởng đồng thời ở cả kênh phân phối truyền thống và nền tảng số.

Theo ước tính của Sở Công Thương TPHCM, tổng doanh thu quý 4/2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn đạt khoảng hơn 97.000 tỷ đồng, tăng 26.870 tỷ đồng (tương đương 38,3%) so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 12 dự kiến đạt mức cao nhất trong quý với khoảng 36.208 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng

Trong bức tranh chung này, thương mại điện tử tiếp tục đóng vai trò động lực chính khi chiếm tới 81,6% tổng mức tăng doanh thu của nhóm đơn vị được khảo sát. Lượng hàng giao từ TPHCM trên hai sàn Shopee và TikTok Shop mang về doanh thu ước khoảng 68.000 tỷ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ; trong đó TikTok Shop tăng khoảng 67% và Shopee tăng khoảng 31%.

Ở kênh bán lẻ truyền thống, 9 hệ thống siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi đạt doanh thu ước tính gần 21.500 tỷ đồng, tăng 17,3%. Nhóm 3 hệ thống điện máy, điện thoại và công nghệ đạt khoảng 7.900 tỷ đồng, tăng 29,1%. Sự cộng hưởng này cho thấy thói quen tiêu dùng đang mở rộng đa kênh, từ dạo siêu thị, trung tâm thương mại đến đặt hàng qua livestream và thanh toán số.

Cùng với đà tăng trưởng của hệ thống phân phối, quy mô các hoạt động xúc tiến thương mại cuối năm cũng được mở rộng. Trong quý 4/2026, TPHCM ghi nhận khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ, livestream và chương trình khuyến mại.

Cụ thể, có khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến mại tập trung “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026” (diễn ra từ 1/11/2026 đến 5/2/2027), 3.812 lượt doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm và 824 nhãn hàng tham gia livestream. Doanh nghiệp trên địa bàn triển khai khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà cùng 61 chương trình khuyến mại may rủi.

Bên cạnh đó, Thành phố kết nối 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm; 38 hội chợ, triển lãm thương mại và 16 kênh livestream bán hàng, thu hút tổng cộng khoảng 7,8 triệu lượt người tham gia và tiếp cận.

Hơn 90.000 chương trình giảm giá được triển khai trên địa bàn TPHCM trong quý 4/2026. Ảnh: Thu Hà.

Doanh thu phát sinh từ các hoạt động kích cầu ước đạt khoảng 32.400 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch qua 9 nền tảng thanh toán và thương mại điện tử (tính từ ngày 1–19/11/2026, quy đổi phạm vi Thành phố) chiếm gần 19.900 tỷ đồng, chủ yếu qua các ví điện tử và cổng thanh toán như MoMo, VNPAY, ZaloPay, HDBank. Các chương trình khuyến mại giảm giá của doanh nghiệp đóng góp khoảng 9.000 tỷ đồng.

Hoạt động kích cầu không chỉ tạo doanh thu cho ngành bán lẻ mà còn kéo theo nhu cầu ăn uống, lưu trú, vận chuyển và dịch vụ giải trí khi người dân, du khách tham gia các sự kiện, lễ hội.

Kết nối hệ sinh thái tiêu dùng và số hóa điểm chạm

Để khai thác dư địa thị trường dịp cuối năm, TPHCM triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 mang thương hiệu “Vibrant HCMC”. Thay vì tổ chức rời rạc, Thành phố liên kết hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp dịch vụ, du lịch, ngân hàng và nền tảng công nghệ thành một hệ sinh thái tiêu dùng thống nhất.

Điểm nhấn trong tháng 12/2026 là chiến dịch truyền thông “Shopping Season in Vibrant HCMC”, mở màn bằng lễ kích hoạt “Quét QR - Mở mùa mua sắm” (từ ngày 4–6/12/2026) tại Công viên Lam Sơn cùng 5 cụm không gian trải nghiệm. Thành phố đặt mục tiêu phủ tối thiểu 10.000 điểm chạm “Một QR đa điểm chạm” và 5.000 điểm chạm “Một điểm chạm, nhiều ưu đãi” tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và đầu mối giao thông. Chỉ cần quét một mã QR thống nhất, người dân và du khách có thể tra cứu ngay địa điểm mua sắm, các gói giảm giá và ưu đãi thanh toán.

Thành phố đặt mục tiêu phủ tối thiểu 10.000 điểm chạm “Một QR đa điểm chạm” tại các trung tâm thương mại, siêu thị... Ảnh: Thu Hà

Các chương trình mua sắm cũng được lồng ghép với loạt sự kiện lớn như Festival OCOP, Vietnam Expo, Giải Marathon, Tuần lễ Du lịch và chuỗi hoạt động chào năm mới 2027 nhằm giữ chân du khách và gia tăng chi tiêu.

Thực tế thị trường cho thấy, việc người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi khoản chi không đồng nghĩa với sức mua suy giảm, mà phản ánh xu hướng ưu tiên sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và nhiều ưu đãi. Điều này tạo động lực để doanh nghiệp tối ưu chi phí và đa dạng hóa phương thức tiếp cận khách hàng.

Trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 13,84% và phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, kích cầu tiêu dùng nội địa tiếp tục là trợ lực quan trọng cho lưu thông hàng hóa và đà tăng trưởng chung của Thành phố.