Chiều 15/4, ban nhạc Picker Band ra mắt công chúng cùng EP đầu tay Lạc mất bản đồ, đánh dấu sự xuất hiện của một nhóm nhạc theo đuổi hướng đi khác biệt trong bối cảnh thị trường âm nhạc hiện nay.

Không lựa chọn con đường giải trí mang tính trình diễn, Picker Band định vị mình là một "authentic band" - ban nhạc của những nhạc công thực thụ, lấy trải nghiệm sống và cảm xúc chân thật làm trung tâm.

Picker Band gồm 6 thành viên do Hùng Cường sáng lập và dẫn dắt. Nhóm theo đuổi dòng Rock và Soft Rock, với tinh thần khai thác chiều sâu nội tâm, đặc biệt là những góc khuất trong hành trình trưởng thành của người đàn ông.

Thông điệp xuyên suốt mà nhóm lựa chọn là "những người đàn ông trở lại" - không né tránh tổn thương, không che đậy thất bại mà đối diện trực diện bằng âm nhạc. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi được thể hiện trong EP đầu tay.

Giọng ca chính Dương Trần Nghĩa được xem là người kể chuyện của nhóm mang đến những bản thể cảm xúc giàu trải nghiệm. Bên cạnh đó, các thành viên như Hoàng Anh Minh (keyboard), Hoà Ất (guitar chính), Hữu Hoàng (guitar phụ, vocal) và An Thiện (bass) góp phần tạo nên một tổng thể âm nhạc cân bằng giữa kỹ thuật và chiều sâu cảm xúc.

Dương Trần Nghĩa sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, từng gây tiếng vang lớn tại The Voice 2012. Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, anh có xuất thân đặc biệt khi từng công tác trong ngành công an.

Anh theo đuổi phong cách Indie, thường tự sáng tác và trình diễn. Âm nhạc của Dương Trần Nghĩa mang đậm tính tự sự, mộc mạc, sâu lắng và tập trung nhiều vào cảm xúc hơn là kỹ thuật phô diễn. Anh từng hợp tác với ban nhạc Bức Tường và nhiều nghệ sĩ gạo cội.

Dương Trần Nghĩa cho biết, Picker Band không hướng đến sự hào nhoáng mà tập trung xây dựng một không gian âm nhạc giàu tính tự sự, nơi mỗi ca khúc là một lát cắt đời sống.

Picker Band tại họp báo ra mắt.

EP Lạc mất bản đồ gồm 3 ca khúc, được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt. Từ cảm giác lạc lối, mất phương hướng đến quá trình đối diện với những vết sẹo bên trong và cuối cùng là sự chấp nhận để bước tiếp.

Ca khúc chủ đề Lạc mất bản đồ được chọn làm lead single, mang màu sắc trực diện, giàu năng lượng nhưng vẫn giữ được những khoảng lặng nội tâm. Đây được xem là phát pháo mở đầu, định hình phong cách âm nhạc của nhóm trong chặng đường phía trước.

Điểm đáng chú ý là các ca khúc trong EP không tồn tại độc lập mà liên kết với nhau như ba chương của một hành trình cảm xúc, tạo nên một cấu trúc mang tính concept rõ nét - điều không phổ biến ở nhiều sản phẩm âm nhạc đại chúng hiện nay.

