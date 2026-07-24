Chính xác

Gà chín cựa hay gà nhiều cựa tưởng chỉ có trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh lại là đặc sản có thật ở Tân Sơn (Phú Thọ), từng được xem là đặc sản tiến vua.

Giống gà này được nuôi nhiều tại vùng lõi Vườn quốc gia Xuân Sơn. Chúng còn được gọi với tên khác là gà Chúa.

Gà nhiều cựa khi trưởng thành nặng khoảng 1,5-1,8kg, mào đỏ tươi và sinh trưởng trong môi trường tự nhiên nên thịt chắc. Gà nuôi càng lâu thịt càng giòn, ngọt, thơm ngon chứ không xơ, dai như gà bình thường. Đặc biệt, gà có đôi chân to, chắc và đều 4, 5 cựa mỗi bên. Mỗi cựa dài, ngắn khác nhau, cựa trên cùng hoàn toàn là sừng, cong như lưỡi câu liềm.