Nick DiGiovanni là đầu bếp trẻ người Mỹ nổi tiếng toàn cầu. Anh sở hữu kênh YouTube với hơn 28,5 triệu lượt đăng ký và hơn 13 tỷ lượt xem.

Tuần qua, Nick đăng tải video ngắn về món cơm gà xối mỡ anh thưởng thức tại Việt Nam. Những miếng gà như được “tắm” trong thác dầu nóng, trong khi cơm được đảo bằng máy tự động. Đoạn video dài 25 giây đạt 17 triệu lượt xem sau 6 ngày.

Rất nhiều người xem cũng tỏ ra bất ngờ về món ăn và cách chế biến này. Họ không thể tưởng tượng nổi, miếng gà đã chín ra sao.

Đoạn video thu hút 17 triệu lượt xem. Video: YouTube Nick DiGiovanni

Trước đó, Nick từng giới thiệu chi tiết về món ăn này trong video dài 25 phút có tiêu đề “Tôi đã thử món ăn đường phố ngon nhất thế giới”.

Video đăng hồi tháng 6, thu hút gần 24 triệu lượt xem. Trong video, có tới 2 món ăn Nick thưởng thức ở TPHCM gồm cơm gà xối mỡ (gà “thác dầu”) và xôi chiên phồng.

Nick thưởng thức món ăn tại quán gà xối mỡ Su Su (đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh). Tại quán có một chiếc máy dùng để xối mỡ gà và một chiếc máy khác để đảo cơm rang tự động.

Dù đã khám phá ẩm thực nhiều nơi trên thế giới nhưng nam đầu bếp vẫn bày tỏ sự ngạc nhiên với cách chế biến gà của quán. Anh chưa từng thấy phương pháp nào tương tự trong ẩm thực phương Tây.

Gà được sơ chế, tẩm ướp rồi xối dầu. Ảnh chụp màn hình

Theo Nick, không giống cách chiên ngập dầu thường thấy, món gà ở đây được chế biến bằng kỹ thuật xối dầu liên tục. Dầu nóng được xối lên miếng gà cho tới khi da gà chuyển màu nâu óng ả, giòn rụm, trong khi thịt bên trong vẫn mềm mọng.

"Phương pháp xối dầu này không thể thấy ở đâu khác ngoài Việt Nam", nam đầu bếp chia sẻ.

Không chỉ bất ngờ với cách chế biến món gà, anh còn ngưỡng mộ những đầu bếp khi họ chịu đựng được sức nóng tỏa ra từ máy xối dầu.

Những miếng gà như tắm trong "thác dầu". Ảnh cắt từ video

Quán cơm gà Su Su vốn đã nổi tiếng từ lâu, thu hút đông đảo thực khách trong và ngoài nước. Chiếc máy làm gà xối mỡ là sự sáng tạo của chính chủ quán.

Theo đó, một chiếc máy bơm sẽ hút dầu từ dưới thùng chứa lên trên, rồi từ đó dầu sẽ dội xuống khay đựng gà. Chiếc khay có nhiều lỗ nhỏ để dầu sau khi rưới qua gà sẽ chảy trở lại thùng chứa. Quy trình cứ lặp lại như vậy cho đến lúc gà chín.

Ngoài máy xối mỡ, chủ quán còn làm máy chiên cơm tự động. Nhân viên chỉ cần bật công tắc, máy sẽ trộn cơm liên tục, khiến phần cơm nóng hổi, rất tơi. Cơm nấu chung với gấc nên có màu đỏ cam bắt mắt.

Chiếc máy đảo cơm tự động. Ảnh chụp màn hình

"Gà được ăn kèm với cơm chiên. Món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tôi phấn khích vô cùng khi được thưởng thức", nam đầu bếp nói. Cắn thử miếng gà, anh khen gà mọng nước, hương vị đậm đà nhờ được ướp nhiều giờ trước khi chế biến.

"Đây là trải nghiệm về gà độc đáo nhất của tôi", Nick khẳng định.

Đầu bếp Mỹ xếp món cơm gà xối mỡ vào danh sách "Tôi đã thử món ăn đường phố ngon nhất thế giới". Ảnh chụp màn hình