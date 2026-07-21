Chính xác

Cá mặt quỷ (còn được gọi là cá đá, cá mang ếch, cá mao ếch) chủ yếu sống ở vùng nước cạn, đặc biệt là khu vực các gành đá, rạn san hô ven đảo. Tại Việt Nam, chúng xuất hiện ở một số vùng biển như Côn Đảo, Phú Quý,… nhưng phổ biến nhất là ở Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Cá tà ma sống chủ yếu ở các gành rạn, bơi rất khoẻ, nhanh, lanh lợi, thoắt ẩn thoắt hiện nên khó phát hiện, khó đánh bắt. Đó cũng là lí do ngư dân gọi chúng là "cá tà ma". Tương tự như cá mặt quỷ, cá tà ma cũng được gặp phổ biến nhất là ở đảo Lý Sơn.