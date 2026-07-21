1. Hai loại cá có tên "đáng sợ" - cá mặt quỷ, cá tà ma xuất hiện phổ biến nhất ở hòn đảo nào?
-
Đảo Cát Bà
0%
- Đảo Lý Sơn0%
- Đảo Bích Đầm0%
- Cù Lao Chàm0%Chính xác
Cá mặt quỷ (còn được gọi là cá đá, cá mang ếch, cá mao ếch) chủ yếu sống ở vùng nước cạn, đặc biệt là khu vực các gành đá, rạn san hô ven đảo. Tại Việt Nam, chúng xuất hiện ở một số vùng biển như Côn Đảo, Phú Quý,… nhưng phổ biến nhất là ở Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Cá tà ma sống chủ yếu ở các gành rạn, bơi rất khoẻ, nhanh, lanh lợi, thoắt ẩn thoắt hiện nên khó phát hiện, khó đánh bắt. Đó cũng là lí do ngư dân gọi chúng là "cá tà ma". Tương tự như cá mặt quỷ, cá tà ma cũng được gặp phổ biến nhất là ở đảo Lý Sơn.
2. Tên gọi trước đây của đảo Lớn Lý Sơn là gì?
-
Cù lao Mái Nhà
0%
- Cù lao Chàm0%
- Cù lao Ré0%
- Cù lao Câu0%Chính xác
Theo Trang thông tin điện tử Đặc khu Lý Sơn, đảo Lớn Lý Sơn trước đây có tên là cù lao Ré. Theo cách lý giải dân gian, tên gọi này xuất phát từ việc trên đảo xưa kia mọc nhiều cây ré hoang.
3. Đâu là tên gọi của đảo Bé Lý Sơn?
-
Đảo An Bình
0%
- Đảo Bình An0%
- Đảo Bình Yên0%
- Đảo Yên Bình0%Chính xác
Đảo Bé Lý Sơn là tên gọi khác của đảo An Bình, một điểm đến hoang sơ với làn nước biển xanh như ngọc, hấp dẫn du khách.
Đảo Bé Lý Sơn nằm cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc, có diện tích chừng 0,69km2. Đúng như tên gọi - đảo An Bình, nơi đây không ồn ào, không tấp nập dân cư. Cuộc sống trên đảo bình dị, mộc mạc với những ngôi nhà nhỏ nằm hướng ra biển để đón nắng, gió.
Người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, trồng rau màu, hành, tỏi. Ít năm trở lại đây, khoảng 10 hộ dân trên đảo bắt đầu mở homestay, kinh doanh lưu trú và một số dịch vụ du lịch.
4. Đâu là ngọn núi lửa lớn nhất trên đảo Lý Sơn?
-
Núi Chư Đăng Ya
0%
- Núi Hàm Rồng0%
- Núi Thới Lới0%
- Núi Krông Nô0%Chính xác
Lý Sơn được hình thành từ hoạt động của núi lửa từ hàng triệu năm trước. Sự phun trào và quá trình nguội tắt của núi lửa cùng những tác động của thiên nhiên hàng triệu năm ấy đã tạo nên nhiều bãi, vách đá trầm tích với muôn hình kỳ thú.
Hòn đảo này có 6 miệng núi lửa trên bờ gồm: Thới Lới (hai miệng núi lửa kép), Giếng Tiền, Hòn Sỏi, Hòn Vung, Hòn Tai.
Trong đó, Thới Lới là ngọn núi lửa lớn nhất trên đảo Lý Sơn.
Một điểm đến du khách không thể bỏ qua khi tới Lý Sơn chính là Cột cờ trên đỉnh Thới Lới.
5. Đâu là ngôi chùa "không sư" nằm dưới chân núi lửa Thới Lới, nổi tiếng linh thiêng ở Lý Sơn?
-
Chùa Đục
0%
- Chùa Hang0%
- Chùa Từ Quang0%
- Chùa Hải Lâm0%Chính xác
Cùng với hang Câu, đỉnh Thới Lới, cổng Tò Vò, chùa Hang là một địa điểm du khách không thể bỏ qua khi tới du lịch đảo Lớn Lý Sơn.
Chùa Hang, tên chữ là "Thiên Khổng Thạch Tự" (nghĩa là chùa đá trời xây) nằm dưới vách núi Thới Lới. Theo bia đá tại chùa, chùa Hang có nguồn gốc là ngôi đền của người Chăm Pa thờ các vị thần Bà La Môn. Khi người Việt đến tiếp quản và khai phá đảo Lý Sơn vào thế kỷ XVI, chùa thành nơi tu tiên và sau này thành nơi thờ Phật.
Điểm đặc biệt, chùa Hang không có nhà sư nào, được người dân cùng các phật tử trên đảo thay nhau hương khói, chăm sóc.
Chùa Đục cũng là địa điểm nổi tiếng trên đảo, nhưng nằm ở lưng chừng núi Giếng Tiền.
-
Xem thêm về:
-
Du lịch lý sơn
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Chùa Hang
- Núi Hàm Rồng
- Đảo Bình An
- Cù lao Chàm
- Đảo Lý Sơn