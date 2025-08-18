Ngày 18/8, UBND xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh thông tin vụ việc xảy ra vào khoảng 18h15 ngày 17/8 trên biển tại khu vực Ba Hòn khiến 2 người thiệt mạng.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 17/8, UBND xã Đầm Hà nhận được tin báo từ Công an Đầm Hà xã về vụ tai nạn lật bè trên biển.

Chiếc bè do anh Nguyễn Văn Minh (SN 1980, trú thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà) làm chủ chở 17 người, xuất phát từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà), để đi ra khu vực vùng biển thôn Bình Hải (xã Đầm Hà) làm công việc nuôi ngao. Trong lúc di chuyển gặp giông lốc khiến chiếc bè bị lật.

Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ. Ảnh: H.V

Ngay khi nhận thông tin, UBND xã Đầm Hà đã nhanh chóng phối hợp với UBND xã Quảng Hà, huy động lực lượng quân sự và công an xã để tổ chức công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và mực nước biển xuống thấp nhất trong ngày, chỉ có một tàu của Đồn Biên phòng Quảng Đức xuất phát từ cảng Ghềnh Võ tham gia tìm kiếm cùng người dân.

Đến 7h ngày 18/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể là bà Nông Thị H. (SN 1984, trú thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) và ông Trần Văn T. (SN 1982, trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà) tại khu vực nuôi hàu của người dân.

Thi thể 2 nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để hoàn tất các thủ tục cần thiết. 15 người còn lại đã được đưa vào bờ an toàn.

Hiện tại, UBND xã Đầm Hà đang phối hợp với UBND xã Quảng Hà và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 18h15 ngày 17/8, một cơn lốc mạnh cũng đã xảy ra ở xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh làm 5 người dân nuôi trồng thủy sản gặp nạn trên biển tại khu vực Hòn Mỹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Quảng Hà đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Quảng Điền khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ. Đến 19h15 cùng ngày, cả 5 người dân đã được đưa vào bờ an toàn.

