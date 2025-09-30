Thấp thỏm, bất an

Đêm 29/9, giữa căn phòng trọ ở Hà Nội, Sùng Thị Sơ (SN 2002, quê thôn Khe Ron, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai) không tài nào chợp mắt.

Sơ đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy nỗi bất an vì không thể liên lạc được với gia đình ở Lào Cai đang chịu ảnh hưởng từ cơn bão Bualoi.

Ở quê nhà Khe Ron, gia đình Sơ chỉ còn bố mẹ và bà nội 70 tuổi sống trong căn nhà gỗ nằm ven bờ suối. Ngày 29/9, mưa lớn trút xuống khiến nước lũ dâng cao.

Đến chiều cùng ngày, khu vực gia đình Sơ sinh sống đã bị nước lũ cô lập. Khoảng 17h, Sơ vẫn còn liên lạc được với mẹ.

Qua điện thoại, mẹ Sơ cho biết nước lũ đã dâng vào chuồng lợn và tràn vào nhà. Bên ngoài, dòng nước chảy xiết, cuốn phăng những bụi chuối, bụi tre của gia đình.

Sơ tìm mọi cách liên lạc với người thân để nắm thông tin về gia đình. Ảnh: NVCC

Cô gái càng lo lắng khi được mẹ cho biết vì có việc riêng, bố của Sơ đã rời nhà từ sáng sớm và đến chiều tối vẫn chưa trở về. Ở nhà chỉ còn mẹ và bà nội già yếu trong khi trời vẫn mưa nặng hạt, nước lũ dâng mỗi lúc một cao hơn.

Sơ kể lại: “Tôi chỉ kịp dặn mẹ tranh thủ sạc đèn pin rồi rút hết dây điện, cất hết các đồ dùng sử dụng điện lên cao. Tôi cũng dặn mẹ phải kiểm tra mực nước lũ liên tục, nếu có dấu hiệu nước dâng quá cao, quá nhanh thì phải lập tức cùng bà chạy lên núi.

Trước khi mẹ tắt điện thoại, tôi dặn mẹ đừng ngủ quá sâu vì nước lũ có thể dâng cao bất ngờ. Tôi cũng dặn mẹ không được vì tiếc đồ đạc mà chần chừ trong trường hợp cần phải chạy lũ gấp”.

Khi không thể liên lạc với gia đình, cô gái cố gắng theo dõi, nắm tình hình mưa lũ tại quê nhà qua các trang thông tin trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Khoảng 19h cùng ngày, Sơ gọi lại cho mẹ nhiều lần thì không liên lạc được. Lo lắng, cô tiếp tục gọi điện cho bố và bà nội nhưng cũng không ai bắt máy.

Cô gái cũng sử dụng mạng xã hội cố gắng kết nối với bạn bè, người thân ở quê để nắm tình hình. Tuy nhiên tất cả đều không liên lạc được khiến Sơ càng sợ hãi, hoang mang.

Chưa thể yên lòng

Cả đêm 29/9, Sơ mất ngủ. Cô cùng các em tìm cách liên lạc với người thân và bạn bè ở quê.

Sơ cũng liên tục theo dõi tin tức về mưa bão tại quê nhà qua các trang tin chính thống của địa phương và mạng xã hội.

Đến sáng 30/9, cô nhận được tin, do mưa lũ, đêm qua toàn bộ khu vực thôn Khe Ron mất điện, mất sóng điện thoại và internet. Khoảng 10h, Sơ liên lạc được với bố. Ông cho biết đã về nhà an toàn. Tuy nhiên, thời tiết tại Khe Ron vẫn mưa lớn, nên tình hình lũ lụt vẫn rất căng thẳng. Sơ dặn bố không ra ngoài, ở lại nhà để đảm bảo an toàn cho mẹ và bà nội.

Sơ chưa yên lòng khi tiếp tục mất liên lạc với gia đình. Ảnh: NVCC

Sinh ra ở vùng núi, Sơ nhiều lần chứng kiến cảnh lũ lụt gây thiệt hại nặng nề. Những năm còn nhỏ, cô thường phải ngủ lại trên nương núi mỗi khi lũ về.

Sơ cũng từng chứng kiến hoa màu và gia súc của dân bản bị lũ cuốn trôi. Thậm chí, khi còn nhỏ, cô từng nhìn nước lũ cuốn đi cả một gia đình, trong đó có một người cô của Sơ.

Những ký ức kinh hoàng ấy ám ảnh tâm trí cô gái trẻ. Vì vậy, mỗi khi có tin mưa bão, lũ lụt, Sơ lại sống trong nỗi hoang mang và lo lắng.

“Chỉ sau khoảng 2 giờ liên hệ được với bố, bây giờ tôi lại không thể kết nối với gia đình. Dù bão đã suy yếu nhưng ở quê vẫn đang mưa nên tôi vẫn lo lắng nước lũ tiếp tục dâng cao.

Chừng nào chưa thể liên hệ được với bố mẹ, biết nước lũ đã rút, tôi chưa thể yên lòng”, Sơ tâm sự.