Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castle (tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin.

2 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Trong quá trình truy bắt các đối tượng còn lại, nhóm tội phạm đã sử dụng súng quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trúng đạn và hy sinh. Lực lượng chức năng thu giữ được 2 khẩu súng và 1 quả lựu đạn tại hiện trường.

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương lân cận cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Đến khoảng 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm hai đối tượng là Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tối cùng ngày, Bùi Đình Khánh bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.