Tối ưu hóa tư duy nghề nghiệp qua đào tạo thực chiến

Chương trình Cử nhân Anh Quốc tại Gloucestershire Vietnam được thiết kế theo hướng thực chiến chuyên sâu. Cách tiếp cận này giúp người học nắm bắt phương thức vận hành của công việc, sớm xác định thế mạnh nghề nghiệp ngay từ giảng đường.

Là cựu sinh viên ngành quản trị kinh doanh và marketing, Cao Phương Anh chia sẻ: "Theo học chương trình của Gloucestershire là nền tảng vững chắc giúp tôi phát triển kỹ năng mềm, nuôi dưỡng đam mê thông qua các dự án cộng đồng và những hoạt động nghiên cứu khoa học" .

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này cũng là cảm nhận của Đỗ Thanh Ngọc, cựu sinh viên, thủ khoa ngành quản trị khách sạn và du lịch quốc tế. Thanh Ngọc khẳng định: "Các môn học thực chiến với sự gắn kết chặt chẽ giữa nội dung giảng dạy của nhà trường và yêu cầu khắt khe của thị trường lao động đã giúp mình tự tin hơn khi thực tập và trong quá trình làm việc".

Sinh viên thực hiện các dự án trực tiếp cùng doanh nghiệp thông qua các cuộc thi

Ở góc độ khác, tính thực chiến của chương trình đào tạo đã mang đến cho sinh viên kỹ năng chuyên môn sắc bén. Phạm Ngọc Phương Thảo – cựu sinh viên, thủ khoa ngành tiếng Anh và ngôn ngữ học chia sẻ: "Bên cạnh những môn học chuyên sâu về tiếng Anh trong chương trình đào tạo còn có các môn học về kỹ năng, nghiệp vụ như: TESOL - giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài, diễn thuyết trước công chúng, giúp tôi chủ động tìm được việc làm đúng chuyên ngành trước khi chính thức tốt nghiệp”.

Trải nghiệm đa văn hóa: Bước đệm hội nhập quốc tế

Bên cạnh nền tảng kiến thức, môi trường học tập đa văn hóa, với đông đảo giảng viên và sinh viên quốc tế của chương trình Gloucestershire Vietnam còn mang đến cho người học cơ hội tiếp xúc đa chiều, giúp sinh viên trưởng thành trong tư duy và rèn luyện bản lĩnh hội nhập. Qua đó, sinh viên rèn luyện kỹ năng thấu hiểu và phối hợp làm việc hiệu quả với những cá nhân có nền tảng văn hóa, tư duy khác biệt.

Nói về lợi thế này, cựu sinh viên Phạm Thị Thanh Tâm cho biết môi trường quốc tế đã giúp bạn xây dựng mạng lưới quan hệ giá trị và xóa bỏ rào cản trong giao tiếp. "Ngoại ngữ không chỉ phục vụ việc học mà còn là công cụ giúp tôi kết nối, thấu hiểu những quy chuẩn làm việc khác nhau của bạn bè quốc tế, từ đó rèn luyện sự linh hoạt trong xử lý vấn đề", Thanh Tâm chia sẻ.

Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình học kỳ quốc tế tại nhiều quốc gia

Sự cọ xát này càng trở nên rõ nét qua các chuyến trao đổi học thuật xuyên quốc gia, nơi sinh viên trực tiếp tham gia vào môi học tập toàn cầu. Bùi Diệp Bích – cựu sinh viên ngành kinh doanh quốc tế cho biết: "Những chương trình học kỳ quốc tế đã rèn cho tôi sự tự tin và kỹ năng thích nghi trong môi trường học đa quốc gia. Điều này giúp tôi không còn bỡ ngỡ khi làm việc với những đồng nghiệp và đối tác đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau".

Năng lực hội nhập: Kiểm chứng từ thành công của đầu ra

Đích đến của mô hình đào tạo thực chiến tại chương trình Gloucestershire Vietnam được minh chứng bằng những vị trí công việc cụ thể và lộ trình phát triển của sinh viên ngay khi tốt nghiệp.

Hoàng Minh Chiến, cựu sinh viên ngành quản trị khách sạn và du lịch quốc tế, là minh chứng điển hình khi từng được Tập đoàn Lotte tiếp nhận chính thức ngay sau khi thực tập. Chiến hào hứng chia sẻ: "Việc được thực tế từ các dự án kết nối doanh nghiệp với nhà trường từ sớm đã giúp tôi tích lũy kinh nghiệm và được nhận vào vị trí nhân viên nhân sự tại khách sạn Lotte Sài Gòn. Chương trình đào tạo thực sự đã mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp giá trị”.

Sinh viên trải nghiệm tại doanh nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp từ sớm

Tương tự Minh Chiến, Bùi Diệp Bích hiện đang đảm nhận vai trò điều phối tại Point Avenue và True North International School (Hà Nội). Diệp Bích bộc bạch: "Làm việc tại các tổ chức quốc tế giúp tôi phát huy kỹ năng quản lý dự án và phối hợp với đồng nghiệp đa quốc tịch. Đây là những năng lực mà tôi đã được rèn luyện bền bỉ suốt quá trình học".

Không chỉ dừng lại ở việc đi làm ngay, nền tảng học thuật vững chắc còn giúp sinh viên tự tin chinh phục tri thức mới tại các nền giáo dục tiên tiến. Đỗ Thanh Ngọc, lựa chọn tiếp tục theo học tại Singapore, khẳng định: "Chương trình đào tạo tại Gloucestershire Vietnam chính là bàn đạp vững chắc giúp tôi tự tin tiếp tục theo đuổi bậc học cao hơn tại môi trường giáo dục quốc tế".

Thành công của các thủ khoa và cựu sinh viên không chỉ là những câu chuyện cá nhân, mà là minh chứng cho chất lượng đào tạo tại chương trình Gloucestershire Vietnam. Khi kiến thức chuyên môn được tôi luyện qua môi trường thực chiến và bản lĩnh quốc tế, mỗi cử nhân có thể nắm giữ chiếc chìa khóa vạn năng để tự tin định vị bản thân và khai mở những cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

(Nguồn: Viện Quốc tế UEF)