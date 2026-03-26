Phương án sắp xếp các trường thuộc Sở GD-ĐT quản lý

Sở GD-ĐT dự kiến giữ nguyên 124 trường THPT khi nhu cầu về chỗ học ở cấp này vẫn đang tăng. Hơn nữa, về cơ bản, 100% trường THPT công lập đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô số lớp, số học sinh.

Với 2 trường mầm non trực thuộc Sở (Trường Mầm non B và Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị), phương án sắp xếp là chuyển về phường quản lý. Trước đó, thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, 2 trường này đã chuyển đổi mô hình sang công lập tự chủ tài chính.

Sau sắp xếp, số trường dành cho trẻ khuyết tật còn 6 (giảm 1). Thành phố tiếp tục rà soát, triển khai theo hướng: Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu bổ sung cấp THPT, tổ chức thành trường phổ thông nhiều cấp có lớp chuyên biệt; Trường PTCS Xã Đàn và Trường Tiểu học Bình Minh sáp nhập thành trường phổ thông chuyên biệt sau khi thành phố hoàn thành dự án xây dựng trường chuyên biệt tại phường Thạch Bàn (quận Long Biên cũ); các trường phổ thông chuyên biệt trực thuộc xã, phường được rà soát, tổ chức lại còn 4 trường nhằm nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập.

Đối với Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, Sở sẽ nghiên cứu tổ chức lại để nâng cao hơn hiệu quả hoạt động.

Phương án sắp xếp các trường thuộc UBND cấp xã quản lý

Giai đoạn 2026-2027, Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp với các phường, xã rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất giữ nguyên hiện trạng mạng lưới trường mầm non, tiểu học, THCS ở 108 trên tổng số 126 xã, phường.

Sở cũng đề nghị sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường mầm non, tiểu học, THCS ở 18 xã, phường, gồm: phường Bạch Mai, phường Bồ Đề, phường Chương Mỹ, phường Cửa Nam, phường Hà Đông, phường Hai Bà Trưng, phường Hồng Hà, phường Ngọc Hà, phường Sơn Tây, xã An Khánh, xã Chương Dương, xã Đan Phượng, xã Phú Cát, xã Phúc Lộc, xã Thạch Thất, xã Yên Bài, xã Phú Nghĩa, xã Minh Châu.

Lý do đưa ra đề nghị sắp xếp ở những xã, phường này gồm:

- Quy mô trường, lớp và học sinh quá nhỏ, dưới mức chuẩn tối thiểu. Nhiều trường chỉ có 5-8 lớp học. Một số trường khó tuyển sinh nên không đảm bảo sĩ số lớp.

Việc sáp nhập nhằm tạo ra các trường mới có quy mô học sinh và số lớp đủ lớn (ví dụ sáp nhập tại xã Thạch Thất và Yên Bài để trường mới có quy mô từ 20-30 lớp), đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

- Diện tích đất chật hẹp, cơ sở vật chất thiếu và xuống cấp, phổ biến tại các khu trung tâm hoặc khu vực dân cư cũ.

Nhiều trường có diện tích quá nhỏ, đan xen trong khu dân cư, nằm sâu trong ngõ hẹp. Một số trường có cơ sở vật chất cũ, xuống cấp trầm trọng, vị trí giao thông không thuận tiện. Một số trường không đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia do thiếu diện tích để xây dựng các phòng học tối thiểu, phòng chức năng, phòng bộ môn, hoặc sân chơi.

- Khoảng cách giữa các trường quá gần (có những trường mầm non hoặc tiểu học chỉ cách nhau từ 200m đến dưới 1,5km), gây chồng chéo địa bàn, dẫn đến lãng phí và cạnh tranh nguồn tuyển sinh không cần thiết.

- Việc sắp xếp cũng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa nguồn lực, phù hợp với đặc thù địa giới hành chính và định hướng phát triển. Một số trường hợp điều chỉnh theo địa giới, như chuyển giao Trường Mầm non Khu công nghiệp Phú Nghĩa từ xã Phú Nghĩa về phường Chương Mỹ quản lý do địa điểm thực tế của trường nằm trên địa giới hành chính của phường Chương Mỹ. Xã đảo Minh Châu (địa bàn biệt lập, đi lại khó khăn phụ thuộc vào đò ngang) đề xuất xây dựng đề án trường liên cấp (Tiểu học, THCS và THPT) trên cơ sở sáp nhập, nâng cấp nhằm phù hợp với đặc thù khu vực.

Như vậy, phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc xã, phường giai đoạn 2026-2027 như sau: giảm 23 trường mầm non (từ 811 xuống 788); giảm 4 trường tiểu học (từ 728 xuống 724); giảm 8 trường THCS (từ 614 xuống 606). Riêng với trường liên cấp, tăng 1 trường liên cấp tiểu học và THCS; tăng 1 trường liên cấp tiểu học, THCS và THPT.

Giai đoạn 2028-2030, Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát, tham mưu cho thành phố nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị trường học. Hà Nội sẽ đổi mới mô hình quản lý theo hướng tinh gọn bộ máy (giảm hiệu trưởng, kế toán, văn thư…) nhưng giữ nguyên các điểm trường, không ảnh hưởng đến nhu cầu học tập. Theo đó, tại mỗi xã, phường, các trường mầm non, tiểu học, THCS quy mô nhỏ sẽ được tổ chức lại thành trường đa cơ sở. Dự kiến sắp xếp thành 429 trường mầm non, 260 trường tiểu học và 352 trường THCS đa cơ sở.