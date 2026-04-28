Người phụ nữ tìm thấy tình yêu ở tuổi 60 với học trò kém 34 tuổi. Ảnh: SCMP

Câu chuyện tình yêu đặc biệt đang thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản, sau khi cặp đôi xuất hiện trong một chương trình truyền hình "Welcome, Newlyweds!". Cặp đôi giữ kín danh tính, không tiết lộ tên.

Người phụ nữ 60 tuổi đến từ tỉnh Ibaraki, miền đông Nhật Bản. Cô gắn bó với nghệ thuật múa truyền thống từ khi còn nhỏ và hiện giảng dạy tại một đoàn nghệ thuật địa phương mang tên Tsubaki.

Đoàn nghệ thuật Tsubaki được mẹ của cô thành lập cách đây khoảng 40 năm, từng có thời kỳ phát triển rực rỡ với gần 50 thành viên, lưu diễn khắp các thị trấn suối nước nóng trên toàn quốc.

Trái ngược với sự nghiệp nghệ thuật đầy màu sắc, đời sống cá nhân của cô lại trải qua nhiều thăng trầm. Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, cô từng chấp nhận sống cô độc, không bước vào bất kỳ mối quan hệ nào suốt hơn 20 năm, SCMP đưa tin.

Hạnh phúc muộn màng

Bước ngoặt đến khi một chàng trai 26 tuổi xuất hiện. Là một nhân viên văn phòng có niềm yêu thích lâu năm với Taishu engeki. Anh từng gác lại đam mê vì sự phản đối từ gia đình.

Cho đến một ngày, tình cờ nhìn thấy biển hiệu của đoàn Tsubaki, anh quyết định bước vào nhà hát và đăng ký tham gia.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên không quá đặc biệt, nhưng mọi thứ thay đổi khi anh nhìn thấy người phụ nữ. Anh bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp và thần thái của cô, trong khi cô cũng ấn tượng với sự trẻ trung, ngoại hình sáng của anh. Họ nhanh chóng trao đổi liên lạc và bắt đầu hành trình nghệ thuật với tư cách cô và trò.

Mối quan hệ của họ dần sâu sắc hơn khi cùng nhau diễn những vai tình nhân trong các vở kịch, tái hiện những câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc. Chính những khoảnh khắc trên sân khấu đã kéo họ lại gần nhau hơn ngoài đời thực.

Người đàn ông chia sẻ rằng, anh bị cuốn hút mạnh mẽ khi nhìn cô biểu diễn. “Ngay khi nắm tay cô ấy, tôi cảm nhận được đây chính là người mà định mệnh dành cho mình", anh nói. Trong một lễ hội pháo hoa, anh đã tỏ tình đầy chân thành: “Anh sẽ bảo vệ em suốt đời, chăm sóc em mọi điều, kể cả một ngày nào đó thay tã cho em".

Tuy nhiên, hành trình đến với hạnh phúc của họ không hề dễ dàng. Khoảng cách tuổi tác lớn khiến gia đình anh ban đầu phản đối.

Cô hơn mẹ của anh 9 tuổi. Dẫu vậy, theo thời gian, sự chân thành và gắn bó của cặp đôi đã dần khiến gia đình thay đổi cách nhìn. Tháng 12 năm ngoái, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn.

Hiện tại, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng cũng trở nên ấm áp. Mẹ của anh xem cô như một người chị đáng tin cậy, trong khi các em gái anh gọi cô là “người mẹ thứ hai”, thường xuyên tâm sự về tình cảm và cuộc sống.

Câu chuyện tình yêu của họ nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Nhật Bản, nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Nhiều người cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho việc tình yêu không bị giới hạn bởi tuổi tác.

"Một trong những câu chuyện tình chân thành nhất tôi từng thấy. Nụ cười của bà khiến người ta cảm nhận được sự bình yên"; "Cô không hề giống người 60 tuổi. Cô rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, làn da vẫn trẻ trung. Có lẽ đó là phép màu của cả đời sống trên sân khấu"... là những bình luận người dùng mạng để lại.