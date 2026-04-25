Mark Cody mang trải nghiệm lái siêu xe đến với người cao tuổi. Ảnh: Autoevolution

Video lan truyền trên mạng thu hút sự chú ý của nhiều người cho thấy khoảnh khắc cụ bà 80 tuổi vui sướng điều khiển chiếc siêu xe Lamborghini sang trọng.

Cụ bà Toni (80 tuổi) sống tại Sheffield (Anh) vô cùng bất ngờ khi được mời trải nghiệm chuyến đi trên siêu xe với tông màu đen và hồng nổi bật.

“Hôm nay bà có muốn đi dạo cùng cháu không? Mời bà lên xe”, Mark Cody nói với bà.

Ngay từ khi nhìn thấy chiếc xe, sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt bà. "Tuyệt vời quá!", bà nói, rồi ngồi vào trong.

Bà không giấu nổi niềm vui khi bước lên xe, bật cười thích thú khi chiếc xe lướt đi với tốc độ cao. Nhưng hơn cả một chuyến đi đầy hứng khởi, hành trình ấy còn là dịp để bà chia sẻ những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống và tuổi già.

“Tuổi tác chỉ là con số. Nếu bạn nghĩ mình già, bạn sẽ già. Điều quan trọng là phải giữ được sự độc lập và tinh thần sống tích cực", bà Toni chia sẻ.

Mang niềm vui cho người cao tuổi

Trải nghiệm này là một phần của dự án “Granborghini”, một sáng kiến ​​mà Mark Cody khởi xướng. Câu chuyện bắt đầu sau khi Mark Cody phải đối mặt với mất mát lớn.

Người bà thân yêu của anh qua đời trong nỗi cô đơn tuổi già. Anh từng hứa rằng một ngày nào đó anh sẽ đưa bà đi dạo trên chiếc Lamborghini, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thực hiện, Goodnewsnetwork đưa tin ngày 23/4.

Từ nỗi đau cá nhân, anh tạo ra dự án nhân văn cho người cao tuổi, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, giúp họ cảm nhận được niềm vui và giá trị của cuộc sống. Dự án của anh được nhiều người biết đến và ủng hộ. Nhiều chủ sở hữu siêu xe Aston Martin, Ferrari, McLaren, Lamborghini... đã đưa xe cho anh mượn.

Thông thường, Mark Cody lái siêu xe đến tận nhà những người cao tuổi, mời họ lên xe và đi dạo một vòng. Trong suốt chuyến đi, Mark Cody sẽ trò chuyện, lắng nghe tâm sự của những cụ ông, cụ bà để họ bớt cô đơn, cảm thấy được trân trọng.

Trong chuyến đi cùng bà Toni, Mark Cody không giấu được sự xúc động. Có những khoảnh khắc anh rưng rưng nước mắt khi lắng nghe câu chuyện của bà. Bà chia sẻ rằng sau khi mất đi người bạn đời, thay vì chìm trong nỗi buồn, bà đã chủ động lựa chọn sống trọn vẹn hơn, lập một danh sách những điều muốn làm và tự mình thực hiện.

Dù chiếc siêu xe Lamborghini có thể là yếu tố thu hút ban đầu, nhưng với Mark Cody, giá trị cốt lõi không nằm ở vật chất. “Chiếc xe chỉ là phương tiện. Điều quan trọng là những khoảnh khắc và cảm xúc mà chúng tôi cùng nhau tạo ra. Đó là những điều tôi sẽ trân trọng mãi mãi", anh nói.

Điều đáng chú ý, tất cả các chuyến đi đều hoàn toàn miễn phí. Mark Cody hy vọng dự án truyền cảm hứng cho cộng đồng, thay đổi cách xã hội nhìn nhận về tuổi già.

“Tôi từng chứng kiến ​​nhiều người bước ra khỏi xe và nói cảm thấy như một ngôi sao nhạc rock, hay như trẻ hơn 20 tuổi. Thật ấm lòng và xúc động khi thấy phản ứng của mọi người. Những cuộc phiêu lưu không bao giờ kết thúc chỉ vì bạn già đi", anh nhấn mạnh.

Kết thúc chuyến đi, điều đọng lại không chỉ là nụ cười, mà là một thông điệp: niềm vui, mục đích sống không hề mất đi theo thời gian.

“Đừng sợ hãi, hãy tìm điều bạn yêu thích và thử làm nó. Cuộc sống, suy cho cùng, chính là những khoảnh khắc như thế", bà Toni nhắn nhủ.