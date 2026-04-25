“Mình về làm bạn với nhau”

Ngày 18/4 vừa qua là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời của bà Trần Thị Mai (SN 1960, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) khi sau 17 năm lẻ bóng, bà đã tìm thấy người phù hợp để đồng hành trong quãng đời còn lại.

Người đó là ông Nguyễn Văn Thủy (SN 1955), ở cùng xã với bà Mai, hai nhà cách nhau vài km.

Khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày vui của ông Thủy, bà Mai. Nguồn: Ngọc Linh

Bà Mai và ông Thủy có cùng hoàn cảnh. Chồng bà Mai qua đời cách đây 17 năm. Bà có 5 người con (2 trai, 3 gái), tất cả đều đã yên bề gia thất. Trước khi tìm được duyên mới, bà sống cùng gia đình người con trai út.

Vợ ông Thủy qua đời cách đây 5 năm. Trước đó, ông đã có hơn 10 năm tận tình chăm sóc vợ đau ốm. Sáu người con của ông (2 trai, 4 gái) đều đã lập gia đình. Thấy các con bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, ông quyết định sống một mình để có thể sinh hoạt theo thói quen và sở thích.

“Tuy tự do nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy cô đơn. Ở một mình, đôi khi bữa ăn chỉ qua quýt mà giấc ngủ cũng chập chờn”, ông Thủy chia sẻ.

Ông Thủy và bà Mai quen biết nhau từ lâu nhưng đến năm 2025 mới có nhiều cơ hội gặp gỡ. Cả hai có chung một nhóm bạn, thời gian rảnh thường tụ họp để ca hát, vui vầy với nhau.

Ông Thủy đem xe hoa sang đón vợ về nhà

Ở độ tuổi xế chiều, ông bà cần nhất sự lắng nghe, thấu hiểu và họ đều tìm thấy điểm này ở đối phương. Họ có thể chia sẻ với nhau mọi điều từ gia đình đến cuộc sống, cách thương yêu, chăm sóc con cháu… Có chung hoàn cảnh, họ càng dễ thấu hiểu nhau hơn.

“Tôi thấy bà ấy hiền lành, có tính thương người lại rất biết vun vén gia đình. Tìm hiểu được 5 tháng, tôi mạnh dạn hỏi bà ấy: ‘Mình về làm bạn với nhau được không?’. Bà ấy đồng ý”, ông Thủy kể.

Về phía mình, bà Mai chia sẻ: “Tôi thấy ông ấy hiền lành, phong độ nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ông ấy rất phúc hậu và biết lắng nghe. Tôi nghĩ, có người bầu bạn lúc tuổi già cũng tốt”.

Đám cưới rộn ràng

Ông Thủy mở cuộc họp gia đình, gọi các con đến và bày tỏ mong muốn của mình. Hầu hết các con của ông đều ủng hộ bố đi bước nữa.

“Các con tôi động viên: ‘Chúng con mải chạy theo công việc và cuộc sống riêng, không thể ở bên chăm sóc bố sớm tối. Giờ bố tìm được người hợp ý để bầu bạn, chúng con rất mừng’.

Thật ra, trong mấy đứa con cũng có đứa băn khoăn, lo lắng tôi không hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi thấy có được 90% sự ủng hộ là ổn rồi”, ông Thủy nói.

Hạnh phúc mới của ông Thủy, bà Mai được con cái hai bên ủng hộ

Các con của bà Mai vui mừng chúc phúc cho mẹ. Được sự ủng hộ của con cái, ông bà muốn tổ chức một buổi lễ nhỏ để đánh dấu cột mốc về chung một nhà.

Thế nhưng, các con của ông Thủy muốn tổ chức lễ cưới chỉn chu, đàng hoàng cho bố nên đã bắc rạp, thuê loa đài, chuẩn bị xe hoa, cùng bố sang rước vợ về nhà.

Sáng 18/4, ông Thủy đem cau trầu sang hỏi cưới bà Mai. Đoàn nhà trai gồm 17 người, trong đó anh trai ruột của ông Thủy làm trưởng đoàn.

Phía nhà gái, anh trai ruột của bà Mai đứng ra nhận lễ. Các con của bà cũng trang phục tươm tất đưa mẹ về nhà chồng.

Nhà ông Thủy làm 25 mâm cỗ, còn nhà bà Mai làm 15 mâm mời họ hàng, bạn bè đến chung vui.

Trong lễ cưới, ông bà thắp hương kính báo gia tiên, đại diện hai bên gia đình đứng ra trao dâu, nhận rể. Ông bà hạnh phúc khi từ nay nên nghĩa vợ chồng, con cái hai bên cũng xúc động khi bố mẹ có người bầu bạn.

“Nói thật lòng, tôi mừng lắm. Ở tuổi này rồi vẫn có được buổi lễ đàng hoàng, chu đáo như vậy, tôi rất hạnh phúc, càng vui hơn khi được các con, các cháu ủng hộ”, ông Thủy xúc động nói.

Hơn 1 tuần qua, kể từ ngày có bà Mai về bầu bạn, cuộc sống của ông Thủy thay đổi hoàn toàn. Ông phấn khởi bởi từ khi có vợ kề bên, bữa cơm đầy đủ, ấm cúng hơn, giấc ngủ cũng sâu và bình yên hơn.

Còn bà Mai, cùng với niềm vui có người trò chuyện, chia sẻ sớm tối, bà có chút nhung nhớ khi phải xa con cháu. Thấu hiểu lòng mẹ, các con của bà thường xuyên ghé thăm, nhờ đó hạnh phúc mới của bà thêm trọn vẹn.

