Trong giới giải trí ồn ào và nhiều thay đổi, việc tìm được một người bạn tri kỷ để bầu bạn đã khó, giữ được nhau qua những thăng trầm của cuộc đời lại càng khó hơn. Thế nhưng, nghệ sĩ Trà My và MC Thảo Vân đã viết nên một câu chuyện đẹp về tình bạn kéo dài hơn 2 thập kỷ. Bắt đầu từ những ngày tháng thanh xuân cùng tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần, mối lương duyên được thắt chặt bởi sự đồng điệu trong tâm hồn, lòng trắc ẩn với cộng đồng và sự thấu cảm sâu sắc giữa hai bà mẹ đơn thân nhưng kiên cường.

Nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân cùng nhau tặng quà cho các bệnh nhân trong một hoạt động từ thiện. Ảnh: NVCC

Hành trình trao yêu thương - sợi dây kết nối hai tâm hồn

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VietNamNet sau chương trình Trao yêu thương 5 mới diễn ra tại Bệnh viện An Việt, nghệ sĩ Trà My và MC Thảo Vân thừa nhận, tình bạn của họ không chỉ được xây dựng từ những lần đi diễn cùng nhau, những buổi cà phê chuyện phiếm... mà còn được vun đắp từ chính hành trình mang yêu thương đến cho đời.

Với nghệ sĩ Trà My, sau 4 năm ròng rã chăm sóc người chồng bạo bệnh, chị thấu hiểu đến tận cùng nỗi đau đớn, vật vã của người bệnh và sự mệt mỏi, kiệt quệ của người nhà. Từ sự thấu cảm đó, chương trình thiện nguyện Trao yêu thương do chị khởi xướng suốt năm 5 qua đã mang âm nhạc và những món quà nhỏ như một liều thuốc tinh thần xoa dịu những mảnh đời bất hạnh tại bệnh viện. Và trên hành trình bền bỉ suốt 5 mùa bão giông, mưa lũ, dịch Covid-19 ấy, MC Thảo Vân luôn là người đồng hành vô điều kiện.

Đồng hành trong hành trình trao yêu thương với nghệ sĩ Trà My còn có NSND Lan Hương, ca sĩ Ngọc Ký, Minh Tâm, Minh Đức, Ngọc My, Lê Tâm và các em thiếu nhi...

Giữa họ có một sự "thần giao cách cảm" kỳ lạ. Đôi khi chẳng cần một lời kêu gọi chính thức, chỉ một ý nghĩ loé qua trong đầu về việc mua bánh mì, giò chả tiếp tế cho bà con mùa dịch Covid-19, họ đã nhận ra người kia cũng đang nghĩ y như mình.

"Tôi yêu quý chị Trà My bởi vì chị là một người rất là có trách nhiệm với việc chị làm, sống kiểu 'chị đại' với anh em, bạn bè. Đặc biệt những người có điều kiện không may mắn, chị My vô cùng quan tâm, không phải sự quan tâm hời hợt mà thật sự có trách nhiệm từ đáy lòng", MC Thảo Vân chia sẻ với VietNamNet.

Còn nghệ sĩ Trà My giãi bày: "Chúng tôi chơi với nhau, tình bạn và công việc rạch ròi. Khi đã thống nhất với nhau một quan điểm như thế, chúng tôi tự nhìn vào nhau để sống, luôn luôn bổ trợ cho nhau những thứ người còn lại thiếu sót... Thậm chí có những lúc chúng tôi cũng ngồi góp ý cho nhau".

Chính sự hào sảng của Trà My kết hợp cùng sự tận tâm của Thảo Vân đã tạo nên một khối gắn kết vững chắc, nơi họ gác lại những bộn bề cá nhân để cùng nhau lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Xưng hô "vợ - chồng" và góc khuất của sự nương tựa

Cuộc sống làm mẹ đơn thân vốn dĩ không dễ dàng. Khi người ta có thể dựa vào chồng, vào gia đình nội ngoại hai chị chỉ có thể tự gồng gánh sắm vai cả cha lẫn mẹ để che chở cho những đứa con còn thơ dại. Trong những khoảnh khắc chông chênh, xáo động nhất của cuộc đời, khi sự mệt mỏi dâng trào, họ tìm đến nhau. Có những lúc chẳng cần nói một lời, chỉ cần gặp nhau, ôm nhau và khóc. Những dòng tin nhắn nhắc nhở nhau ăn uống, giữ gìn sức khỏe trong mỗi chuyến công tác xa mang sức nặng đôi khi còn hơn cả tình thân ruột thịt.

Tình bạn của họ là sự chân thành hiếm có, không màng tư lợi, không e dè phòng bị. Họ tôn trọng nhau tuyệt đối, thấu hiểu cả những lúc im lặng và thẳng thắn góp ý khi cần thiết. Trong công việc, họ sòng phẳng, rạch ròi giữa việc thiện nguyện và những show diễn thương mại nhưng trong cuộc sống, họ lại đan vần vào nhau như một điểm tựa vững chắc.

Nghệ sĩ Trà My và MC Thảo Vân.

Gắn bó đến mức thấu hiểu từng nhịp thở, Trà My và Thảo Vân thân thiết gọi nhau là "vợ - chồng". Xưng hô hài hước, đáng yêu này đôi lúc khiến họ rơi vào những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là những ánh nhìn dò xét từ cộng đồng mạng.

Thế nhưng, góc khuất đằng sau tiếng gọi "chồng ơi, vợ ơi" ấy lại là một câu chuyện vô cùng cảm động về sự bù trừ trong tính cách. Trà My mang trong mình sự hào sảng, bao dung và vô cùng mạnh mẽ. Ở bên Trà My, một Thảo Vân vốn luôn phải gồng mình kiên cường trước sóng gió cuộc đời bỗng chốc được phép trở nên bé nhỏ, yếu đuối.

Hỏi hai chị: Phải chăng vì làm mẹ đơn thân quá lâu, lại tìm được một người bạn quá thấu hiểu nên đã tự tạo ra nội lực và không còn thiết tha đến sự che chở của một người đàn ông? Cả hai nói rằng dù mạnh mẽ đến đâu, người phụ nữ vẫn luôn mong cầu một sự mạnh mẽ hơn nữa ở bên cạnh để sẻ chia buồn vui.

Với MC Thảo Vân, việc có một người bạn tri kỷ như nghệ sĩ Trà My không đồng nghĩa với việc họ khép cửa trái tim. Họ vẫn khao khát yêu thương, vẫn đón chờ hạnh phúc nhưng với một tâm thế hoàn toàn khác: An nhiên và không bi lụy.

Cả MC Thảo Vân và nghệ sĩ Trà My đều thổ lộ rằng nếu duyên chưa tới, họ vẫn đang sống một cuộc đời trọn vẹn, rực rỡ và đầy ắp tình người bên cạnh người tri kỷ của mình. Tình bạn của Trà My và Thảo Vân vượt ra khỏi những giới hạn thông thường, trở thành một biểu tượng đẹp về tình người, tình chị em, tình đồng nghiệp, nơi những người phụ nữ tự đứng lên sau giông bão cuộc đời.