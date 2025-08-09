Sáng 9/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, các nhà thiết kế, người yêu áo dài, NSND Thanh Ngoan, NSND Minh Hoà, nghệ sĩ Trà My… đã hội tụ trong lễ ra mắt Hiệp hội Áo dài Việt Nam.

Hiệp hội Áo dài Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và các cơ quan liên quan.

TS. Đặng Thị Bích Liên - nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Áo dài Việt Nam.

Tại lễ ra mắt, TS. Đặng Thị Bích Liên - nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội. Các Phó Chủ tịch gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, bà Khúc Thị Dậu (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký), bà Nguyễn Thị Lan Vy, bà Hoàng Thị Ngọc Mai, bà Phùng Thị Thu Thủy, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đặng Thị Bích Liên khẳng định, áo dài không đơn thuần là một trang phục mà đã trở thành biểu tượng văn hoá, linh hồn dân tộc, gắn bó với biết bao thế hệ người Việt. Trải qua thăng trầm lịch sử, áo dài vẫn giữ trọn cốt cách thanh lịch, kín đáo mà đầy quyến rũ, phản chiếu tâm hồn và nhân cách người Việt.

Bà cho rằng, sự ra đời của hiệp hội là kết quả của tâm huyết, nỗ lực từ nhiều thế hệ nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế, nghệ sĩ và người yêu áo dài, nhằm xây dựng một tổ chức chuyên nghiệp, đoàn kết để bảo tồn và phát huy giá trị di sản này.

"Việc tôn vinh áo dài cũng chính là gìn giữ mạch nguồn văn hóa, khẳng định vai trò, phẩm giá và tâm hồn người phụ nữ Việt - những người được Bác Hồ trao tặng tám chữ vàng: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tà áo dài mềm mại nhưng đầy nội lực sẽ tiếp tục là đại sứ văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới", bà Liên nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Áo dài Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Hiệp hội, bày tỏ xúc động khi giấc mơ thành lập một tổ chức gắn kết những người yêu và gìn giữ văn hóa áo dài đã trở thành hiện thực: "Chúng tôi mong muốn quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà nghiên cứu cùng chung tay bảo tồn, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp áo dài tới cộng đồng trong nước và quốc tế".

NSND Minh Hoà, NSND Thanh Ngoan, nghệ sĩ Trà My.

Chia sẻ với PV VietNamNet bên lề sự kiện, nghệ sĩ Trà My cho biết thường xuyên mặc áo dài khi biểu diễn và tham dự sự kiện. "Áo dài Việt Nam không chỉ là trang phục mà còn là hồn cốt văn hoá. Tôi hy vọng hiệp hội sẽ giúp lan tỏa áo dài Việt ra thế giới" - nữ nghệ sĩ nói.

Tại lễ ra mắt hiệp hội, BTC cũng giới thiệu bộ sưu tập áo dài của NTK Hàn Phượng.

Ảnh: Trần Huấn