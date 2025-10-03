Nhiều năm qua, nghệ sĩ Trà My luôn được khán giả yêu mến qua những vai diễn sân khấu và đặc biệt những phim hài Tết chị đóng duyên dáng. Ngoài ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Trà My còn lặng lẽ bền bỉ với một hành trình khác: mang chương trình Trao yêu thương đến các bệnh viện, sẻ chia cùng bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật.

Nghệ sĩ Trà My trao tổng cộng 200 suất quà cho các bệnh nhân trong chương trình "Trao yêu thương 4".

Khởi xướng từ năm 2022, Trao yêu thương là sự kết hợp ca hát, tiểu phẩm kịch, cùng những món quà nhỏ gửi tặng người bệnh. Với nghệ sĩ Trà My, đây là cách để đưa nghệ thuật đến gần hơn với những số phận kém may mắn để họ có thêm niềm tin, nghị lực và nụ cười giữa hành trình điều trị nhiều gian khó. Nhiều nghệ sĩ đã đồng hành cùng nghệ sĩ Trà My như: MC Thảo Vân, ca sĩ Hồ Quang 8, ca sĩ Yến Ngọc, Công Đại, Huy Kiện, ảo thuật gia Trần Đình Quý và các mẫu nhí...

Nghệ sĩ Trà My chia sẻ với PV VietNamNet, mỗi lần bước vào bệnh viện, chứng kiến ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên hy vọng của bệnh nhân, bản thân không khỏi xúc động: "Có khi chỉ một bài hát, một tiểu phẩm nhỏ cũng đủ làm họ quên đi cơn đau, quên đi những mũi kim tiêm. Lúc đó, tôi thấy nghệ thuật thật sự có sức mạnh kỳ diệu".

MC Thảo Vân, ca sĩ Yến Ngọc đồng hành cùng nghệ sĩ Trà My.

Trong 4 mùa Trao yêu thương đã thực hiện, hình ảnh nữ nghệ sĩ cùng các đồng nghiệp đứng hát giữa không gian bệnh viện, trao tận tay từng suất quà cho bệnh nhân đã trở nên quen thuộc. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự tiếp sức tinh thần, là niềm an ủi để người bệnh thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

Nghệ sĩ Trà My luôn tâm niệm, nghệ thuật không chỉ dành cho sân khấu lớn hay những đêm diễn rực rỡ ánh đèn mà còn cần hiện diện ở những nơi tưởng chừng không thể, nơi con người đang cần một điểm tựa tinh thần nhất. Chị tin rằng khi nghệ sĩ cất tiếng hát, khi nụ cười được trao đi, chính họ cũng nhận lại sự giàu có trong tâm hồn.

Hành trình nhân ái ấy cũng gắn liền với những trải nghiệm sâu sắc trong cuộc sống riêng của nghệ sĩ Trà My. Từ khi chồng qua đời sau một cơn bạo bệnh, chị trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai Trọng Phúc khôn lớn.

Ca sĩ Hồ Quang 8 hát cho các bệnh nhân nghe với cát-sê "0 đồng" tại chương trình "Trao yêu thương 4".

Những năm tháng đơn độc nuôi con đã rèn cho chị sự mạnh mẽ, nghị lực và tình yêu thương bền bỉ. Chính những trải nghiệm ấy giúp chị thấu hiểu hơn nỗi vất vả, cơ cực của những người phải gồng mình vượt qua biến cố. Và cũng từ đó, chị chọn cách đem năng lượng tích cực, tiếng cười và nghệ thuật đến với người bệnh, như một sự lan tỏa yêu thương mà bản thân từng khao khát và gìn giữ.

Với Trà My, đem tình thương của người mẹ để nuôi dưỡng trái tim nghệ sĩ và dùng chính tình yêu nghệ thuật để lan tỏa sự ấm áp của một người mẹ đến cộng đồng là kim chỉ nam sống của mình.