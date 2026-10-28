Tại hành trình "Đi để chạm vào mùa xanh" của Geely và Tasco Auto, tay lái Lương Vương Anh cho rằng xe Trung Quốc hiện rất hấp dẫn về kinh tế, thiết kế; yếu tố duy nhất người dùng chờ đợi kiểm chứng là độ bền 5-10 năm.

Chặng đường 300km từ Hà Nội đến Hoàng Su Phì (Hà Giang) không chỉ là trải nghiệm lái xe trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mà còn tạo ra sự kết nối chân thực giữa thương hiệu và 20 chủ xe Geely EX5 (bản EV và EM-i), nơi anh Vương Anh và rất nhiều tay lái chia sẻ: Giữa muôn vàn lựa chọn, vì sao lại là Geely.

Trải nghiệm thực tế và năng lực vận hành trên những cung đường thử thách

Từng trải nghiệm qua nhiều dòng xe từ xăng đến điện, anh Lương Vương Anh chia sẻ rằng việc "nhìn tận mắt, sờ tận tay" là yếu tố quyết định khi chọn xe, thay vì phụ thuộc vào những định kiến hay dán nhãn từ bên ngoài.

“Khi mở nắp capo hay quan sát dưới gầm xe, từ đường dây điện đến độ hoàn thiện linh kiện của Geely đều cực kỳ chỉn chu, sắc sảo. Đó là lý do sau khi tìm hiểu sâu và lái thử, tôi tự tin chốt hợp đồng mua xe.”

Bên cạnh khả năng vận hành, anh Vương Anh cho biết, anh lựa chọn Geely EX5 bởi tư duy thiết kế lấy con người làm trung tâm: “Suy nghĩ đầu tiên khi tôi chọn chiếc xe này là dành cho gia đình. Bố mẹ ngồi phía sau phải cảm thấy thực sự thoải mái, chẳng hạn như hàng ghế thứ 2 rộng rãi giúp cho chân không bị gò bó. Khi chở vợ con, xe cung cấp ghế massage lực mạnh, sưởi và làm mát ghế - những tiện nghi mà ở nhiều sản phẩm phân khúc hạng C rất khó tìm thấy.”

Sau hơn một năm đồng hành cùng Geely EX5, anh Vương Anh đã có đủ thời gian kiểm chứng độ bền và tính ổn định của xe, từ đó nhìn nhận rằng chất lượng ô tô Trung Quốc hiện đã tiến bộ vượt bậc và cạnh tranh sòng phẳng trong tầm giá.

Anh Lương Vương Anh cùng vợ tham gia hành trình

Không chỉ vững chãi ở nền tảng khung gầm, năng lực vận hành thực tế trên đường cao tốc cũng như đèo dốc mờ sương đã cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của dòng xe. Trải nghiệm trực tiếp sau tay lái, anh Tạ Công Chính đánh giá hệ thống treo hoạt động ổn định, mang lại cảm giác đầm chắc. Hệ thống lái có phản hồi tốt và chuẩn xác, không gặp hiện tượng rung lắc ở vị trí trung tâm. Theo anh, xe vận hành mượt mà như một chiếc xe điện nhưng vẫn sở hữu sức mạnh ấn tượng; khi cần tăng tốc hay vượt xe trên cao tốc, lực kéo phản hồi nhanh, dứt khoát, giúp người lái chủ động trong mọi tình huống.

Cùng với bản thuần điện, phiên bản Hybrid sạc ngoài Geely EX5 EM-i mang đến lựa chọn linh hoạt cho di chuyển đường dài như hành trình Hà Giang. Cầm lái chiếc EX5 EM-i, anh Đỗ Mạnh Cường (Thanh Hóa) bị chinh phục bởi công nghệ Hybrid Super Electric. Xe ưu tiên vận hành thuần điện tĩnh lặng ở dải tốc độ thông thường, và chỉ kích hoạt động cơ xăng 1.5L khi leo dốc cao hoặc cần gia tốc mạnh, mang lại sự thoải mái tối đa cho khoang lái. Anh đánh giá cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe khi tầm hành trình kết hợp đạt tới hơn 1.400 km chỉ với một lần sạc pin và đổ xăng đầy.

Bài toán tối ưu chi phí vận hành và giải pháp hạ tầng đồng bộ

Những băn khoăn về chi phí vận hành vốn là mối bận tâm hàng đầu cũng đã được nhiều chủ xe chia sẻ qua trải nghiệm thực tế. Tham gia hành trình “Đi để chạm vào mùa xanh”, anh Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ phiên sạc điện công cộng từ 65% lên 100% pin cho chiếc EX5 tại trạm Tasco Mall Long Biên chỉ tốn nhỉnh hơn 100.000 đồng.

“Nếu có chỗ đỗ xe tại nhà để sạc qua đêm, chi phí di chuyển hằng ngày thậm chí còn rẻ hơn đi xe máy xăng”, anh nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Mạnh Cường và gia đình trong hành trình "Đi để chạm vào mùa xanh"

Hiểu rõ trạm sạc và hậu mãi là "chìa khóa" cốt lõi của xe năng lượng mới, Tasco Auto cùng Geely đã xây dựng hệ sinh thái toàn diện. Qua nền tảng VETC Trạm sạc tích hợp công nghệ kết nối mở eRoaming, người dùng dễ dàng tiếp cận hơn 350 trụ sạc từ các đối tác ESKY, SmartCharge, Rabbit EVC... với các tính năng tìm trạm, kiểm tra trụ trống và thanh toán tự động ngay trên ứng dụng. Bên cạnh đó, mạng lưới gần 180 showroom, xưởng dịch vụ của Tasco Auto trên toàn quốc đảm bảo nguồn linh kiện sẵn sàng, góp phần xóa bỏ rào cản tâm lý về dịch vụ hậu mãi.

Dù độ bền dài hạn vẫn cần thêm thời gian để chứng minh, nhưng những chia sẻ thực tế từ hành trình “Đi để chạm vào mùa xanh” đã cho thấy một điều: Kỳ vọng của người tiêu dùng luôn bắt đầu từ giá trị sử dụng thực tế, chi phí tối ưu cùng một hệ sinh thái đồng hành bài bản giúp họ an tâm trên mọi chặng đường.

Bích Đào