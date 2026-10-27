Thị trường ô tô Anh có nhiều lựa chọn dành cho khách hàng ưu tiên sự thoải mái. Auto Express đánh giá cao 3 mẫu xe gia đình thoải mái nhất nhờ hệ thống treo êm ái, ghế ngồi dễ chịu và khả năng cách âm tốt.

Theo danh sách do Auto Express tổng hợp, những mẫu ô tô dành cho gia đình thoải mái nhất hiện nay tại thị trường Anh như sau:

1. Audi A6 e-tron: Giá 62.590-82.815 bảng Anh (khoảng 2,097-2,774 tỷ đồng)

Audi A6 e-tron là mẫu xe điện hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe gia đình cao cấp, có khả năng vận hành đường dài và không gian cabin yên tĩnh.

Audi A6 e-tron 2026.

Theo thông tin trong bài đánh giá, phiên bản A6 e-tron tiêu chuẩn có công suất 456 mã lực, trong khi bản S6 e-tron đạt 559 mã lực. Phạm vi hoạt động được công bố lên tới 468 dặm (khoảng 753 km) đối với một số cấu hình A6 e-tron, tùy phiên bản.

Auto Express đánh giá hệ thống treo của A6 e-tron tạo được sự cân bằng giữa độ êm ái và khả năng kiểm soát thân xe, ngay cả khi xe sử dụng mâm kích thước lớn.

2. Mercedes-Benz GLC Electric: Giá từ 55.495-73.350 bảng Anh (khoảng 1,859-2,457 tỷ đồng)

Mercedes-Benz GLC Electric là mẫu SUV thuần điện được hãng xe Đức phát triển nhằm kết hợp khả năng vận hành êm ái với không gian nội thất cao cấp.

Mercedes-Benz GLC Electric 2026.

Xe có thiết kế hiện đại, màn hình MBUX Hyperscreen kích thước 39,1 inch. Tuy nhiên, yếu tố đáng chú ý hơn cả đối với trải nghiệm sử dụng là hệ thống treo.

Hệ truyền động điện vận hành yên tĩnh cũng giúp cabin thư thái hơn. Dù vậy, việc sử dụng nhiều màn hình trên bảng táp-lô có thể không phù hợp với tất cả người dùng.

3. Skoda Superb: Giá từ 37.080-50.625 bảng Anh (khoảng 1,242-1,696 tỷ đồng)

Skoda Superb là mẫu sedan hoặc wagon gia đình nổi bật nhờ không gian rộng rãi và tính thực dụng. Xe có khoang hành lý dung tích 645 lít, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình hoặc những chuyến du lịch dài ngày.

Mẫu xe này còn có nhiều tiện ích như ngăn chứa ô tích hợp trên cửa và gói trang bị hỗ trợ nghỉ ngơi cho hành khách phía sau.

Skoda Superb 2026.

Theo Auto Express, ngay cả hệ thống treo tiêu chuẩn của Superb cũng mang lại độ êm ái tốt. Khách hàng có thể lựa chọn hệ thống giảm xóc thích ứng để điều chỉnh đặc tính vận hành theo nhu cầu.

Theo Dailymail

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