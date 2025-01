Chính xác

Lễ hội gồm hai phần là phần lễ và phần hội. Ở phần lễ bao gồm các nghi thức cúng thần sông thần núi, tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc có công tạo mường, dựng bản. Ngay sau lễ dâng hương, tất cả mọi người không phân biệt già trẻ, gái trai sẽ cùng quy tụ về bến sông - nơi diễn ra hội để gội đầu với ý nghĩa gột rửa mọi đều không may, những chuyện buồn trong năm cũ để đón một năm mới cầu có sức khỏe, may mắn, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau nghi thức gội đầu, mọi người sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian.