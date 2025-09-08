Theo nội dung trong video, ngoài việc phải trả 1.999 NDT (7,4 triệu đồng) cho món ăn, khách còn phải trả thêm 10% phí dịch vụ.

Khi được hỏi lý do về "mức giá trên trời" của món ăn, nhân viên nhà hàng cho biết đây là giống gà Thanh Viễn nuôi 365 ngày ở Quảng Đông.

"Ngoài nửa con gà đặc sản, món ăn còn có vi cá Kim Câu – một nguyên liệu thượng hạng, có dinh dưỡng cao được đầu bếp lựa chọn kỹ lưỡng", nam nhân viên phục vụ nhấn mạnh.

Ngay sau khi được đăng tải, sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi của cộng đồng mạng. Nhiều người dân vùng Thanh Viễn cho biết, giá loại gà này ở địa phương có giá chưa đến 50 NDT (185.000 đồng)/con.

"Nhà hàng này có vẻ bị 'ảo giá' quá mức", một bình luận chỉ trích khác. Cũng có ý kiến cho rằng, nhà hàng đã niêm yết giá rõ ràng nên thuận mua vừa bán, thực khách kia đang "cố tình nghiêm trọng hóa" mọi chuyện để hút tương tác.

“Vi cá vốn là nguyên liệu cao cấp, cộng thêm công phu chế biến và chi phí mặt bằng. Bởi vậy mức giá đó chưa thể coi là chặt chém trong phân khúc cao cấp”, một thực khách đến từ Thượng Hải bình luận.

Khi được phóng viên địa phương tìm tới làm rõ thực hư, phía nhà hàng cho biết món ăn mà thực khách kia gọi là "gà tiềm vi cá kiểu Quảng Đông" với 2 lựa chọn: Nồi nhỏ giá 1.999 NDT (7,4 triệu đồng), dành cho khoảng 4-6 người ăn; nồi lớn giá 2.999 NDT (11,1 triệu đồng), dành cho 8-10 người ăn.

"Thành phần chính cấu thành nên giá món ăn không chỉ ở loại gà đặc sản mà còn là 200g vi cá vàng thượng hạng. Trên thị trường hiện nay, giá vi cá có thể lên tới vài nghìn NDT/kg.

Ngoài ra, nước dùng vi cá phải được ninh hơn 6 tiếng từ xương ống, móng giò, chân gà và da heo để tạo độ ngọt, giàu collagen, cũng góp phần làm tăng chi phí", đại diện nhà hàng nhấn mạnh.