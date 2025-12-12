Tạm chia tay với trang phục công sở hay đồng phục thường ngày, hãy cùng khám phá những bộ cánh phá cách và nổi bật hơn cho dịp lễ hội: phong cách sang trọng, quyền lực với nhóm màu nổi bật và sự năng động, trẻ trung với nhóm màu nhẹ nhàng, tinh tế.

Bên cạnh bộ trang phục được lựa chọn kỹ lưỡng, việc đồng hành cùng một chiếc “phụ kiện đặc biệt” xe tay ga tinh tế, thời trang như Yamaha Grande sẽ giúp phong cách tổng thể của bạn trở nên hoàn thiện một cách tự nhiên và đầy cuốn hút.

Sắc màu nổi bật: phong cách sang trọng và quyền lực

Nhóm màu nổi bật như Đỏ Đô, Xanh Navy, Vàng Gold hay Đen sang trọng là lựa chọn lý tưởng cho những quý cô yêu thích sự tự tin, muốn tạo dấu ấn mạnh mẽ và thu hút mọi ánh nhìn trong những buổi tiệc tối hoặc sự kiện quan trọng.

Quyền lực cùng Đỏ Đô/Đen: Chọn một chiếc váy nhung dáng midi màu đỏ đô hoặc một bộ suit/blazer cách điệu màu đen. Chất liệu nhung, lụa hoặc satin sẽ tăng thêm độ sang trọng. Kết hợp hai màu sắc này chắc chắn có thể khiến các nàng trông thật quyền lực, thu hút mọi ánh nhìn.

Tâm điểm với Xanh Navy/Vàng Gold: Một chiếc đầm satin dài màu xanh navy hoặc đầm sequin lấp lánh màu vàng gold là chìa khóa để bạn trở thành ngôi sao của bữa tiệc.

Phụ kiện tinh tế: Hãy tiết chế phụ kiện, chỉ cần một chiếc clutch cầm tay nhỏ xinh, đôi giày cao gót mũi nhọn và trang sức ánh kim tối giản để cân bằng tổng thể.

Khi diện những gam màu đậm chất quyền lực này, sự thanh lịch trong thiết kế của Yamaha Grande tạo nên tổng thể hài hòa nhưng vẫn đủ nổi bật. Với những đường nét bo cong mềm mại, chi tiết LED trước - sau tinh tế cùng thân xe dáng châu Âu, chiếc xe trở thành một "phụ kiện thời trang" lớn nhất, giúp bạn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Không chỉ thời trang, Grande còn hỗ trợ hoàn hảo cho những ngày cuối năm bận rộn: cốp xe rộng 27L đủ chỗ để đựng cả giày dự phòng, khăn choàng hay túi xách, và tính năng Smart Key giúp bạn mở khóa xe nhanh chóng khi phải di chuyển liên tục giữa các địa điểm.

Sắc màu nhẹ nhàng: nét năng động và trẻ trung

Các gam màu nhẹ nhàng như Trắng Kem, Xanh Pastel, Hồng Phấn hay Be Nhạt mang lại cảm giác thanh lịch, trẻ trung và dễ ứng dụng, phù hợp với các buổi gặp gỡ bạn bè, dạo phố hay những cuộc hẹn ban ngày.

Thanh lịch cùng Trắng Kem/Be: Một chiếc đầm len mỏng màu kem phối cùng bốt cổ ngắn hoặc set áo len gile cùng chân váy xếp ly là lựa chọn hoàn hảo cho sự ấm áp nhưng vẫn tinh tế.

Năng động với Xanh Pastel/Hồng Phấn: Áo khoác dạ dáng ngắn màu pastel phối cùng quần jeans hoặc chân váy mini, thêm một chiếc khăn quàng cổ tông màu tương tự sẽ làm tăng vẻ trẻ trung, nữ tính.

Tôn vinh Áo Dài: Sắc trắng kem hoặc hồng nhạt còn thể hiện trọn vẹn nét thanh tao, nhã nhặn của tà áo dài truyền thống, trang phục được nhiều chị em lựa chọn trong dịp lễ Tết.

Để tôn lên nét đẹp thanh thoát, hiện đại này, kiểu dáng thanh lịch cùng cấu trúc khung nhẹ nhưng chắc chắn của Yamaha Grande giúp chiếc xe trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi cô gái yêu nét nữ tính nhưng vẫn cần sự an toàn và chủ động trong di chuyển.

Với nhiều buổi gặp gỡ dạo phố đông đúc vào mùa lễ hội, việc di chuyển cần sự tiện lợi và tối ưu. Grande được trang bị động cơ Blue Core Hybrid êm ái, giúp xe tăng tốc mượt mà và đặc biệt, xe còn được biết đến là dòng xe tay ga 125cc tiết kiệm nhiên liệu số 1 tại Việt Nam, với mức tiêu thụ chỉ khoảng 1,66 lít/100 km - theo Kết quả nghiên cứu xếp hạng mức tiêu hao nhiên liệu của xe tay ga sản xuất tại Việt Nam năm 2025 do Celadon phối hợp Báo Xây Dựng tiến hành thực hiện nghiên cứu thị trường, đồng thời thống kê, xếp hạng dựa trên hệ thống dữ liệu mức tiêu thụ nhiên liệu của 271 mẫu xe tay ga sản xuất trong nước do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố (tính đến hết ngày 18/4/2025.

Mang phong cách của bạn tỏa sáng ở mọi hành trình

Cuối năm là thời điểm để mỗi người chăm chút cho bản thân. Dù khoác lên mình gam màu rực rỡ hay nhẹ nhàng thanh lịch, mỗi chi tiết trang phục, phụ kiện đều góp phần tạo nên phong cách riêng biệt của bạn.

Và khi bạn chọn đồng hành cùng Yamaha Grande - một chiếc xe tay ga thời thượng, dễ điều khiển, tiết kiệm xăng hàng đầu và tinh tế trong từng đường nét - hành trình di chuyển của bạn không chỉ thuận tiện hơn, mà còn trở thành một phần trọn vẹn của phong cách cá nhân.

Bích Đào