1. Yamaha Janus: Từ 28,6 triệu đồng

Yamaha Janus là mẫu xe phù hợp với các chị em trẻ tuổi nhờ kiểu dáng điệu đà, thanh lịch, dung tích bình xăng lớn, cốp xe rộng, trọng lượng xe nhẹ, mức tiêu hao nhiên liệu khá thấp cùng mức giá khá mềm.

Yamaha Janus có kiểu dáng điệu đà, nhỏ gọn. Ảnh: Yamaha

Xe được trang bị động cơ Blue Core, dung tích 125cc, hệ thống Stop & Start và chức năng One Push Start, giúp tăng tính tiết kiệm nhiên liệu và tiện lợi. Với kiểu dáng điệu đà, chiều cao yên hợp lý và chi phí vận hành thấp, Janus là lựa chọn phù hợp cho các bạn nữ sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc những người muốn một chiếc xe ga đơn giản nhưng hiện đại.

Yamaha Janus thế hệ hiện tại có 3 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn giá 28,6 triệu; bản đặc biệt giá 32,4 triệu và bản giới hạn giá 32,8 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 125cc. Tuy nhiên, tại nhiều đại lý của Yamaha cũng đang giảm so với giá niêm yết từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng nhằm kích thích sức mua.

2. Honda Vision: Từ 31,89 triệu đồng

Với vóc dáng nhỏ gọn, linh hoạt trong đô thị đông đúc, Honda Vision là một trong những mẫu xe tay ga phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Xe có chiều cao yên vừa phải, dễ điều khiển, cùng hộc chứa đồ dưới yên và hộc phía trước rộng rãi - đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày của chị em.

Honda Vision là mẫu xe tay ga được ưa chuộng nhất tại Việt Nam hiện nay. Ảnh: Honda

Động cơ eSP 110cc tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp các tiện ích như đèn LED, khóa Smart Key khiến Vision trở thành bản lựa chọn sáng giá trong phân khúc tầm trung, đặc biệt là nhóm người dùng nữ, từ sinh viên đến chị em đã đi làm.

Hiện Honda Vision 2025 có 4 phiên bản với mức giá đề xuất cho bản tiêu chuẩn là 31,89 triệu đồng, bản cao cấp 33,59 triệu, bản đặc biệt 34,99 triệu và bản thể thao có giá 37,29 triệu. Tuy vậy, mẫu xe này thường bị các đại lý bán chênh từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng tuỳ thời điểm.

3. Honda Lead 125: Từ 40,29 triệu đồng

Honda Lead 125 được mệnh danh là dòng xe ga “quốc dân” dành cho phụ nữ trong hơn 10 năm qua. Honda Lead ghi điểm mạnh với thiết kế thanh lịch, thực dụng, chiều cao yên phù hợp và đặc biệt là hộc chứa đồ rộng tới 37 lít, đủ chứa mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân.

Honda Lead được mệnh danh là xe tay ga "quốc dân" dành cho nữ từ hơn 10 năm nay. Ảnh: Honda

Ở thế hệ hiện tại, Lead sử dụng động cơ eSP+ 125cc giúp vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm hộc đồ phía trước có cổng sạc USB tiện lợi cho phái đẹp luôn kết nối khi di chuyển. Với sự cân bằng giữa ngoại hình, tính tiện dụng và chi phí vận hành, Lead 125 là lựa chọn rất đáng cân nhắc nếu chị em cần một chiếc xe ga vừa thời trang vừa thực tế.

Ở thời điểm hiện tại, các phiên bản Lead 2025 có giá đề xuất từ khoảng 40,29 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, bản cao cấp giá 42,49 triệu và bản đặc biệt ABS có giá 46,49 triệu đồng.

4. Yamaha Grande: Từ 46,05 triệu đồng

Yamaha Grande nổi bật với phong cách thiết kế mềm mại, sang trọng dành riêng cho phái nữ. Trọng lượng xe và thiết kế nhỏ gọn giúp người điều khiển nữ cảm thấy tự tin hơn khi di chuyển trong đô thị và các khu vực chật hẹp.

Yamaha Grande có giá từ 46,05-51,25 triệu đồng. Ảnh: Yamaha

Xe trang bị động cơ Blue Core 125cc giúp khởi động nhẹ nhàng, vận hành êm và tiết kiệm nhiên liệu. Thêm vào đó, tiện ích như hệ khóa thông minh Smart Key, cốp chứa đồ rộng và màn hình LCD tạo nên sự tiện nghi.

Về giá, phiên bản Grande 2025 có giá đề xuất khoảng 46,05 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt là 50,56 triệu và phiên bản giới hạn có giá 51,25 triệu đồng. Tuy nhiên, tại một số đại lý, giá bán được điều chỉnh theo hướng giảm 2-3 triệu đồng tuỳ thời điểm.

5. Piaggio Liberty: Từ 57,5 triệu đồng

Nếu chị em hướng đến một mẫu xe ga mang phong cách châu Âu, thời trang và cá tính thì mẫu xe từ thương hiệu Ý Piaggio, Liberty là cái tên không thể bỏ qua.

Piaggio Liberty được đánh giá cao bởi ngoại hình năng động, sành điệu. Ảnh: Hoàng Hiệp

Xe có thiết kế thanh lịch với các chi tiết chrome sáng bóng, đèn LED hiện đại, cốp chứa đồ rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu nhờ động cơ i-Get 125cc. Đi cùng phong cách là cảm giác ngồi thoải mái, dễ kiểm soát, phù hợp với dáng người nữ và yêu cầu về thẩm mỹ.

Hiện Piaggio Liberty 2025 có các phiên bản: Tiêu chuẩn giá niêm yết 57,5 triệu đồng, bản Liberty S giá 57,9 triệu đồng và bản đặc biệt Liberty Z có giá 59,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều đại lý Piaggio đang áp dụng mức giảm từ 2-4 triệu đồng nhằm kích cầu.

Mặc dù chi phí có phần cao hơn một số mẫu phổ thông, nhưng Liberty mang lại giá trị phong cách và tiện nghi - phù hợp với các chị em mong muốn chiếc xe không chỉ phương tiện mà còn là phụ kiện sành điệu trên đường.

(Tổng hợp)

