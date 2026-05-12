Lễ hội sôi động giữa “trái tim xanh” của Vinhomes Golden City

Trong hai ngày 09–10/05/2026, Công viên Central Forest rộng 5ha thu hút đông đảo khách hàng, cư dân tương lai và nhà đầu tư của Vinhomes Golden City đến tham quan, vui chơi và trải nghiệm. Từ những tuyến dạo bộ phủ bóng cây xanh, khu quảng trường đến sân khấu trung tâm, toàn bộ không gian ngập tràn âm nhạc, ánh sáng và sắc màu lễ hội.

Sự kiện khai trương Công viên Central Forest và Chào hè 2026 trở thành “điểm nóng cảm xúc” tại Nam Hải Phòng

Trên bầu trời Dương Kinh, những cánh diều nghệ thuật khổng lồ trong chương trình Wonka Kite Flight tạo nên khung cảnh rực rỡ, trở thành điểm check-in thu hút đông đảo người tham dự. Dưới mặt đất, chuỗi hoạt động carnival, workshop làm diều tái chế, khu trò chơi tương tác, ẩm thực ngoài trời và các hoạt động dành cho gia đình liên tục khuấy động bầu không khí.

Nhiều thời điểm, khu vực công viên gần như kín người tham gia trải nghiệm. Không khí sôi động kéo dài từ chiều tới tối muộn, trước khi khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật đầy mãn nhãn.

Không khí lễ hội hè 2026 hâm nóng nhịp sống tương lai tại Vinhomes Golden City

Đặc biệt, đêm nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ Dương Edward, LyLy, Đinh Quang Đạt và Trần Ngọc Ánh đã đẩy cảm xúc sự kiện lên cao trào. Hệ thống âm thanh ánh sáng được đầu tư bài bản biến Central Forest thành tâm điểm giải trí mới của khu Nam Hải Phòng dịp cuối tuần.

Theo ông Trần Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Kinh, sự kiện khai trương Công viên Central Forest và hoạt động Chào hè 2026 diễn ra đúng dịp Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng đã góp phần mang thêm không gian vui chơi, giải trí cho người dân địa phương, đồng thời tạo động lực thúc đẩy diện mạo đô thị văn minh, hiện đại cho khu vực trong thời gian tới.

Sân khấu Chào hè 2026 rực rỡ ánh đèn với nhiều tiết mục biểu diễn hấp dẫn

Đô thị tương lai đang hình thành, dư địa tăng trưởng lớn

Điểm đáng chú ý của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô lễ hội, mà còn ở việc công viên Central Forest 5ha trở thành tiện ích đầu tiên chính thức đi vào hoạt động tại Vinhomes Golden City. Với nhiều khách tham dự, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận rõ ràng hình hài của một đại đô thị đang từng bước vận hành thực tế.

Tham gia sự kiện cùng gia đình, chị Trần Thị Lan, chủ nhân căn liền kề tại phân khu Mặt Trời, cho biết điều khiến chị yên tâm lựa chọn Vinhomes Golden City là định hướng sống xanh cùng hệ tiện ích dành cho nhiều thế hệ.

“Gia đình tôi có ba thế hệ cùng sinh sống nên rất quan tâm đến không gian sống và các tiện ích cộng đồng. Trước đây lựa chọn dự án chủ yếu dựa trên quy hoạch và định hướng phát triển, còn hôm nay khi trực tiếp trải nghiệm công viên và không khí lễ hội, tôi càng tin tưởng hơn vào quyết định của mình”, chị Lan chia sẻ.

Chị Trần Thị Lan cùng gia đình tham gia sự kiện Chào hè 2026 tại Vinhomes Golden City

Không khí đông đúc tại sự kiện cũng phản ánh sức hút ngày càng rõ nét của Vinhomes Golden City với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Anh N.Đ.Q, khách hàng vừa sở hữu căn tại phân khu Bình Minh, cho biết anh đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của Dương Kinh khi khu vực này đang được hưởng lợi mạnh từ hệ thống hạ tầng liên vùng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, tuyến ven biển, cầu Rào 3 và Vành đai 2.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu công nghiệp lớn như Tràng Duệ, Nam Đình Vũ hay Đồ Sơn cũng tạo ra nhu cầu ở thực ổn định từ đội ngũ chuyên gia và lao động trẻ.

“Mô hình vừa ở vừa khai thác tại đây phù hợp với xu hướng tối ưu tài sản và dòng tiền hiện nay”, anh nhận định.

Trong khi đó, chị N.T.N, một khách hàng đến từ Hà Nội cho biết, gia đình chị đặc biệt quan tâm đến bài toán tài chính dài hạn. Theo chị các chính sách của Vinhomes rất phù hợp với kinh tế gia đình.

Hiện nay chính sách “khóa trần” lãi suất từ 0 – 6%/năm trong tối đa 5 năm của Vinhomes giúp người mua có thêm sự an tâm. Đặc biệt, các gói từ 18 – 36 tháng còn được hỗ trợ thêm 2 năm khóa trần lãi suất tối đa 9%/năm, tạo “bệ đỡ tài chính” an toàn trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Vinhomes Golden City quy hoạch theo mô hình "all-in-one" với hệ thống 164 tiện ích, 41 ha diện tích cây xanh và mặt nước

Sau sự kiện khai trương Central Forest, nhiều khách tham quan cho rằng điều họ nhìn thấy không đơn thuần là một công viên mới đi vào hoạt động, mà là những mảnh ghép đầu tiên của một cộng đồng cư dân đang dần hình thành. Vinhomes Golden City đang cho thấy sự hiện hữu của một đô thị mới phía Nam Hải Phòng, nơi hệ tiện ích đang từng bước hoàn thiện và nhịp sống hiện đại đã bắt đầu.

(Nguồn: Vinhomes)