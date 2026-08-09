Nhiều người dùng thường dựa vào thời gian di chuyển dự kiến (ETA) trên Google Maps để lên kế hoạch đi lại. Tuy nhiên, không ít trường hợp thời gian này đột ngột tăng lên do tình trạng ùn tắc xuất hiện ngoài dự kiến.

Google Maps hiển thị các lộ trình tối ưu cho người dùng dựa theo tình trạng giao thông. Ảnh: MUO

Thay vì sử dụng hệ thống camera quan sát 24/7 hay lực lượng ghi nhận thực địa, Google Maps thu thập thông tin từ chính điện thoại của người dùng.

Để hoạt động, ứng dụng yêu cầu cấp quyền truy cập vị trí. Khi bật ứng dụng trong quá trình di chuyển, thiết bị sẽ liên tục gửi về hệ thống các dữ liệu ẩn danh mô tả tốc độ di chuyển thực tế.

Từng tín hiệu riêng lẻ không mang lại nhiều giá trị. Dù vậy, khi tổng hợp dữ liệu tốc độ từ hàng nghìn điện thoại di động cùng lúc tại một khu vực, hệ thống sẽ tái hiện bức tranh giao thông chi tiết.

Nếu một đoạn đường thường cho phép di chuyển với tốc độ 95 km/h đột ngột ghi nhận hàng trăm thiết bị chỉ di chuyển ở mức 19 km/h, Google Maps sẽ tự động xác định khu vực đó đang xảy ra ùn tắc.

Dữ liệu được cập nhật liên tục để hiển thị trạng thái giao thông theo thời gian thực với các màu đặc trưng: xanh lá (thông thoáng), cam (di chuyển chậm) và đỏ (kẹt xe). Toàn bộ quá trình diễn ra tự động mà không cần người dùng báo cáo thủ công.

Tuy nhiên, dữ liệu thời gian thực chỉ phản ánh trạng thái ở thời điểm hiện tại, không thể cho biết tình hình giao thông trong 10 hay 50 phút tới. Để giải quyết hạn chế này, Google Maps ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning).

Hệ thống phân tích lịch sử giao thông của từng tuyến đường theo các khung giờ trong ngày, kết hợp với dữ liệu thời gian thực gửi về từ các thiết bị.

Nhờ đó, ứng dụng có thể dự báo chính xác mật độ giao thông tại thời điểm người dùng di chuyển qua. Đây là lý do Google Maps thường đề xuất tuyến đường thay thế từ sớm, giúp người lái tránh được điểm kẹt xe trước khi tình trạng ùn tắc thực sự diễn ra.

Về vấn đề bảo mật, Google khẳng định toàn bộ dữ liệu vị trí và tốc độ đều được ẩn danh và gộp chung theo khu vực. Hệ thống cũng tự động xóa điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi chuyến đi nhằm đảm bảo không thể truy xuất lịch trình cá nhân.

(Theo MakeUseOf)