Chiều 7/8, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Samsung kích hoạt chương trình "RE:ACT - Thử thách thanh niên đổi mới sáng tạo vì cộng đồng và phát triển bền vững".

Khác với các cuộc thi mang tính ý tưởng thông thường, RE:ACT tập trung đưa giải pháp đã có sản phẩm khả dụng tối thiểu triển khai trực tiếp tại cộng đồng qua mô hình thử nghiệm Living Labs.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC phát biểu khai mạc lễ khởi động chương trình. Ảnh: Du Lam

Theo ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC, đổi mới sáng tạo cần lực lượng cốt lõi là người trẻ dồi dào năng lượng và "ít biết sợ".

Ông nhấn mạnh chương trình sẽ không dừng lại ở các vòng thi trên giấy mà cố gắng đưa giải pháp vào thực địa theo mô hình Living Labs dựa trên cộng đồng, giúp ý tưởng tránh nguy cơ trở thành "dự án treo".

"Với vai trò thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, NIC kỳ vọng Chương trình RE:ACT sẽ giúp các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt đi từ nhận diện vấn đề, hình thành ý tưởng, phát triển sản phẩm mẫu đến thử nghiệm và hoàn thiện trong môi trường thực tế, qua đó nâng cao tính khả thi và khả năng tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng", ông Đỗ Tiến Thịnh phát biểu.

Các nhóm tham gia tập trung giải quyết bài toán thuộc hai mảng chính: Sinh kế số bao trùm (như thu hẹp khoảng cách số, hỗ trợ người khuyết tật) và Phát triển cộng đồng bền vững (như tiết kiệm năng lượng, quản lý hóa chất an toàn và kinh tế tuần hoàn).

Sau giai đoạn tuyển chọn kéo dài đến hết ngày 15/9, ban tổ chức sẽ chọn 20 đội tham gia chuỗi huấn luyện và thử nghiệm trong 6 tháng.

Ngoài gói tài chính không hoàn lại tối đa 15.000 USD mỗi nhóm, các dự án nhận sự cố vấn hàng tháng từ chuyên gia công nghệ và mạng lưới đối tác.

Đánh giá về cách tiếp cận này, bà Francesca Nardini, Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, cho rằng đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở công nghệ mà bắt đầu từ con người.

"Câu hỏi quan trọng nhất không phải là 'cái này có mới không', mà là 'cái này có giải quyết được vấn đề thực tế của cộng đồng và không bỏ ai lại phía sau hay không'", bà Nardini chia sẻ.

Song song với hoạt động thử nghiệm, đại diện các đội xuất sắc sẽ tham gia chuyến học tập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc vào tháng 2 và 3/2027.

Bà Phạm Thu Trang, điều phối viên Quốc gia về thanh niên, UNDP tại Việt Nam nhận định giá trị lớn nhất dành cho các nhóm khởi nghiệp trẻ không chỉ nằm ở khoản vốn mồi 15.000 USD mà là cơ hội kết nối mạng lưới chuyên gia để hiện thực hóa sản phẩm trong đời sống.

Các nhóm tham gia cần có quy mô từ 1 đến 5 thành viên, trong đó thành viên sáng lập/đồng sáng lập hoặc chủ chốt từ 18-35 tuổi; tối thiểu 1 thành viên sáng lập là công dân Việt Nam.

Bài thi được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí: mức độ phù hợp với nhu cầu cộng đồng; mức độ sẵn sàng của giải pháp; công nghệ và đổi mới sáng tạo; tiềm năng tạo tác động; tính khả thi; năng lực đội ngũ.