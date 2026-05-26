Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện, phát sóng lúc 20h00 thứ Bảy ngày 23/5/2026 trên kênh VTV2 và phát lại lúc 8h15 sáng thứ Năm 28/5/2026 trên kênh VTV1.

Cảnh báo từ chuyên gia ngân hàng

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, ngày 29/4, cơ quan chức năng ghi nhận một vụ lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn được dàn dựng tinh vi nhắm vào người kinh doanh nhỏ lẻ. Đối tượng tự nhận là người hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển khoản cho ví điện tử. Sau khi tạo được lòng tin, kẻ gian hướng dẫn nạn nhân cài đặt app, xác thực ảnh chân dung và yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP để kích hoạt loa chuyển khoản. Sau khi hoàn tất toàn bộ thao tác theo hướng dẫn, tài khoản của nạn nhân bị trừ tổng cộng 27 triệu đồng.

Ngay sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt, các đối tượng nhanh chóng thu hồi toàn bộ tin nhắn trong cuộc trò chuyện nhằm xóa dấu vết.

Ông Lương Công Thành, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) cho biết, “Các đối tượng xấu thường yêu cầu người dùng thực hiện nhiều thao tác như eKYC, cài đặt app lạ, cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin định danh người dùng để chiếm đoạt tài khoản, gây tổn thất cho người dùng”.

Theo ông Thành, mã OTP thực chất là lớp xác minh cuối cùng trước khi người dùng thực hiện một hành động quan trọng hoặc giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lầm tưởng OTP chỉ dùng để xác thực chuyển tiền.

“OTP không chỉ dùng để xác thực giao dịch mà còn dùng để đăng ký, đăng nhập, thay đổi mật khẩu, liên kết thiết bị mới với tài khoản hoặc thẻ của mình. Kẻ gian sẽ nhắm tới việc chiếm đoạt mã OTP và mục tiêu cuối cùng của chúng là chiếm đoạt tài khoản”, ông Thành cảnh báo.

“Tội phạm khai thác sự thiếu cảnh giác từ phía người dùng, yêu cầu đăng ký từ những nguồn không chính thống, ví dụ như gửi link qua tin nhắn hoặc thực hiện hướng dẫn thông qua các cuộc gọi”, đại diện GPBank cho biết thêm.

Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo

Chia sẻ trong chương trình, ông Ngô Minh Hiếu - chuyên gia an ninh mạng, “Tội phạm mạng sẽ theo trào lưu, xu hướng của nền kinh tế để đưa ra kịch bản nhắm vào người dân và chiếm đoạt tài sản”.

“Trước đây chúng ta chỉ cần bảo mật mã OTP, bây giờ chúng ta cần bảo mật thêm cả dữ liệu khuôn mặt, chính là thông tin sinh trắc học của mình”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông Hiếu cũng khuyến nghị người dân cần đặc biệt thận trọng khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân thông qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

“Nếu nhận được các đề nghị cung cấp thông tin sinh trắc học cá nhân, thông tin mật khẩu, mã OTP, chúng ta cần chậm lại một nhịp để kiểm tra lại với đơn vị cung cấp dịch vụ đó”, ông Hiếu -0nói.

Tội phạm mạng sẽ tiếp tục “nâng cấp” kịch bản lừa đảo

Ekip thực hiện “Cảnh giác 247” cũng đưa ra cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo mới có thể xuất hiện trong tương lai liên quan đến loa chuyển khoản.

Theo đó, âm thanh thông báo chuyển khoản hoàn toàn có thể bị giả mạo dễ dàng bằng các phần mềm giả giọng nói và phát ra trực tiếp từ điện thoại của kẻ gian. Trong môi trường cửa hàng đông khách, chủ kinh doanh rất dễ nhầm tưởng âm thanh phát ra từ chính chiếc loa chuyển khoản của mình.

Bên cạnh đó, các đối tượng có thể dựng lên hàng loạt kịch bản như: “loa bị lỗi cần xác thực lại”, “loa bị khóa không thể nhận tiền”, hay gửi tin nhắn yêu cầu nâng cấp phần mềm kèm theo đường link giả mạo để dẫn dụ người dùng cài ứng dụng độc hại.

Hành động người tiêu dùng nên làm

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an cùng với các chuyên gia ngân hàng khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Đây là lớp bảo mật cuối cùng của tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

- Thận trọng khi cung cấp hình ảnh cá nhân, CCCD vì có thể bị lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thực hiện hành vi vay tiền trực tuyến.

- Không cài đặt ứng dụng lạ, không thực hiện các thao tác chuyển tiền, nhắn tin theo hướng dẫn của người không quen biết trên mạng xã hội.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc gặp tình huống tương tự, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ xử lý, hạn chế thiệt hại xảy ra.

“Khi tình huống xấu đã xảy ra thì việc ứng xử kịp thời rất quan trọng để giảm tối đa thiệt hại cho bản thân”, ông Lương Công Thành lưu ý.