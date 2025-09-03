Xưởng đóng tàu Ba Son - di sản hơn 230 năm

Gắn liền với dòng chảy của sông Sài Gòn, Ba Son là một trong những địa danh lâu đời trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Sài Gòn - TP.HCM. Khởi nguồn từ năm 1791 dưới thời vua Nguyễn Ánh, xưởng ban đầu có tên là Chu sư, đặt nền móng cho ngành công nghiệp hàng hải Việt Nam

Năm 1863, chính quyền Pháp cải tạo và mở rộng khu vực này thành Arsenal de Saigon - xưởng đóng tàu hiện đại hàng đầu Đông Dương, còn gọi là Xưởng Ba Son. Ảnh tư liệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Suốt hơn hai thế kỷ, Ba Son giữ vai trò trọng yếu, là thương cảng chiến lược thời thuộc địa, trung tâm công nghiệp quốc phòng miền Nam giai đoạn kháng chiến và sau 1975 là Tổng Công ty Ba Son do Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý.

Ba Son là cái nôi phong trào đấu tranh công nhân Sài Gòn. Đầu thế kỷ 20, lãnh tụ Tôn Đức Thắng sáng lập Công hội đầu tiên, khởi nguồn phong trào giành quyền lợi lao động tại Việt Nam. Những giá trị cách mạng ấy hun đúc nên bản sắc văn hóa - lịch sử gắn liền với lòng yêu nước và tinh thần tự cường dân tộc.

Ụ tàu cổ dài 156 mét, xây dựng từ năm 1888, được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia từ 1993. Công trình là biểu tượng cho sức lao động, trí tuệ và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người Việt. Ảnh tư liệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Mạch nguồn di sản bước vào kỷ nguyên mới

Ba Son khép lại sứ mệnh công nghiệp để mở ra chương mới trong hành trình hội nhập. Năm 2016, xưởng đóng tàu di dời về khu vực cảng Cái Mép, nhường quỹ đất ven sông quý giá cho định hướng phát triển không gian đô thị hiện đại của TP.HCM.

Ba Son được quy hoạch thành khu đô thị phức hợp ven sông hơn 25 ha, gồm nhà ở cao cấp, thương mại - dịch vụ, công viên ven sông và khu bảo tồn di tích lịch sử. Hơn 6.000 m² đất dành cho việc lưu giữ ụ tàu cổ và di tích gắn liền với Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Sau khi sáp nhập địa giới, Ba Son thuộc phường Sài Gòn - khu lõi trung tâm, định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ cao cấp của TP.HCM.

Ba Son là khu đất đặc biệt khi hội tụ di sản, vị trí và tiềm năng phát triển. Đây là điểm giao thoa giữa lịch sử và tương lai, giữ vai trò chiến lược trong mô hình TOD với kết nối metro, bến du thuyền, giao thông liên vùng và trục ven sông. Giá trị lịch sử được bảo tồn hài hòa trong quy hoạch, đưa xưởng công nghiệp xưa tái sinh thành quảng trường ven sông mang tầm vóc quốc tế.

Được kiến tạo bởi nhà phát triển Masterise Homes và Marriott International - tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, dự án Grand Marina Saigon đặt trọng tâm vào việc gìn giữ và chuyển hóa giá trị lịch sử đặc hữu của Ba Son trong thiết kế kiến trúc, đưa di sản hòa quyện vào không gian sống hiện đại ngay trung tâm TP.HCM.

Công viên Lá Sen là hạng mục biểu tượng, nằm tại vị trí ụ tàu xưa của Ba Son, giữa tòa Lake và Sea. Nhiều chi tiết nguyên bản được phục dựng như độ nghiêng nền đất, góc mũi tàu, bảng tên “bassin de radoub”. Sàn gỗ composite gợi nhớ cấu trúc gỗ cổ dùng sửa tàu, đáy hồ mô phỏng thân tàu lịch sử. Không gian vừa là cảnh quan, vừa như bảo tàng ngoài trời thu nhỏ, nơi di sản Ba Son được tái hiện sống động và trở thành điểm nhấn thu hút du khách.

Mặt đứng các tòa tháp được tô điểm bởi hệ đèn LED lấy cảm hứng từ cây gòn, biểu trưng cho cội nguồn vững chắc và sự thịnh vượng bền vững của TP.HCM. Kiến trúc Grand Marina Saigon mang câu chuyện vùng đất Ba Son vào từng đường nét, để mỗi căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott vừa là không gian sống chuẩn 5 sao quốc tế, vừa là “di sản thời đại mới” có giá trị trường tồn.

Niềm tự hào của cư dân tương lai tại Grand Marina Saigon không chỉ đến từ chuẩn sống hàng hiệu Marriott và cộng đồng tinh hoa quốc tế, mà còn từ đặc quyền được sống trên mảnh đất hơn 230 năm lịch sử. Di sản hiện hữu trong từng trải nghiệm thường nhật, gắn kết quá khứ với nhịp phát triển của TP.HCM.

