Chiều 29/10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm GS.TS Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu, giữ chức Phó Chủ tịch VAST.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; GS.VS Đặng Vũ Minh, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; GS.VS Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VAST cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, GS.VS Trần Hồng Thái đã trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Trần Đại Lâm giữ chức Phó Chủ tịch VAST.

Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm trao quyết định bổ nhiệm cho Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm. Ảnh: Nga Thúy

Phát huy năng lực nghiên cứu, tham mưu chiến lược

Phát biểu chúc mừng tân Phó Chủ tịch, GS.VS Trần Hồng Thái đánh giá GS.TS Trần Đại Lâm là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn và nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ nước nhà.

Đặc biệt, thời gian gần đây, ông Trần Đại Lâm đã tham gia nhiều chương trình, đề án chiến lược về nghiên cứu khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, công nghệ lượng tử; đồng thời tham gia tham mưu, xây dựng các định hướng phát triển khoa học, công nghệ trình cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình công tác, ông nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhà khoa học.

Chủ tịch Viện Hàn lâm bày tỏ mong muốn tân Phó Chủ tịch tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển của Viện và nền khoa học, công nghệ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Trần Đại Lâm bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Viện Hàn lâm và các thế hệ nhà khoa học đã đồng hành, hỗ trợ ông trong quá trình công tác.

Ông khẳng định, trọng trách mới vừa là vinh dự, vừa đòi hỏi bản thân tiếp tục nỗ lực, tận tâm và nâng cao trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, sáng tạo và cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, nhà khoa học, tân Phó Chủ tịch khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược. Trong đó, ưu tiên thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng nghiên cứu cơ bản, đồng thời tạo điều kiện chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành công nghệ, sản phẩm và giải pháp có giá trị thực tiễn.

Tân Phó Chủ tịch VAST Trần Đại Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nga Thúy

Nhà khoa học với nhiều công trình nghiên cứu

GS.TS Trần Đại Lâm tốt nghiệp đại học và thạc sĩ chuyên ngành Hóa học chất rắn và bán dẫn năm 1994 tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus. Năm 2003, ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu bề mặt - Liên bề mặt tại Trường Đại học Tổng hợp Paris VII, Pháp.

Trong quá trình nghiên cứu, ông công bố khoảng 200 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế, chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và cấp bộ.

Đáng chú ý có đề tài nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ tính nano Fe3O4 làm thuốc tương phản trong chẩn đoán hình ảnh MRI, hỗ trợ xác định mô bệnh ung thư.

Một hướng nghiên cứu khác là tích hợp kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt LAMP thời gian thực với công nghệ điện hóa trong thiết bị vi lưu, ứng dụng phân tích virus viêm gan B (HBV) và HPV.

Ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2009, Giáo sư năm 2018.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ (2014), Viện trưởng Viện Kỹ thuật Nhiệt đới (2019), Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ (2021), Tổng biên tập Tạp chí Hóa học (2024) và Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu (2025).

Việc bổ nhiệm GS.TS Trần Đại Lâm góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.