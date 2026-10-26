Ngày 26/10, tại Tây An (Trung Quốc), GS.TS Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), được bầu làm Viện sĩ Liên hiệp các Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (IAAS).

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong hoạt động hội nhập khoa học quốc tế, mở thêm cơ hội kết nối, hợp tác nghiên cứu cho các nhà khoa học Việt Nam.

GS. Vladimir Gusakov, Chủ tịch IAAS trao danh hiệu Viện sĩ cho GS.TS. Trần Hồng Thái

Ngày 26/10/2026, trong khuôn khổ Phiên họp lần thứ 39 Hội đồng Liên hiệp các Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (International Association of Academies of Sciences - IAAS), tổ chức tại Tây An, Trung Quốc, GS.TS Trần Hồng Thái, Chủ tịch VAST, đã được bầu làm Viện sĩ IAAS.

Việc được bầu làm Viện sĩ IAAS thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng khoa học trong Liên hiệp đối với GS.TS Trần Hồng Thái, đồng thời mở ra những cơ hội mới để ông tham gia sâu hơn vào các hoạt động khoa học quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và các đối tác trên thế giới.

Thúc đẩy hợp tác khoa học trong bối cảnh mới

Với chủ đề “Mở rộng hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa các viện hàn lâm trong bối cảnh hiện nay”, Phiên họp lần thứ 39 Hội đồng IAAS tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường liên kết giữa viện hàn lâm, trường đại học và tổ chức nghiên cứu trên thế giới.

Tại phiên họp, VAST đã đề xuất nhiều hướng hợp tác thiết thực, trong đó có thành lập các nhóm nghiên cứu chung, kết nối và chia sẻ hạ tầng khoa học, trao đổi học giả, hợp tác đào tạo sau đại học và cùng tạo lập tài sản trí tuệ.

Những đề xuất này hướng tới xây dựng các chương trình hợp tác có mục tiêu, nội dung và sản phẩm cụ thể, bảo đảm các bên không chỉ chia sẻ tri thức mà còn cùng tham gia nghiên cứu, phát triển công nghệ và nâng cao năng lực khoa học.

Mở rộng cơ hội cho các nhà khoa học Việt Nam

GS.TS Trần Hồng Thái có quá trình đào tạo và công tác gắn với nhiều lĩnh vực khoa học, quản lý và phát triển thực tiễn.

Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tự động hóa điều khiển quá trình nhiệt năng tại Liên bang Nga, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg, Cộng hòa Liên bang Đức.

Quá trình công tác của ông gắn với lĩnh vực khí tượng thủy văn, quản lý khoa học và công nghệ, cũng như thực tiễn quản lý, phát triển địa phương. Những kinh nghiệm này tạo nền tảng để ông tiếp cận các vấn đề khoa học gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cương vị Chủ tịch VAST, GS.TS Trần Hồng Thái xác định hợp tác quốc tế là một trong những hướng đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và vị thế khoa học Việt Nam.

Định hướng này được cụ thể hóa qua bốn nhóm giải pháp: tạo điều kiện để cán bộ khoa học Việt Nam tiếp cận các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới; thúc đẩy sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam trong các tổ chức chuyên môn quốc tế; thu hút chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam hợp tác nghiên cứu; và chủ động đăng cai các hội nghị, diễn đàn, hoạt động khoa học quốc tế.

Điểm cốt lõi của định hướng hợp tác là chuyển từ tiếp nhận tri thức sang chủ động tham gia quá trình sáng tạo tri thức, từ xác định vấn đề, xây dựng chương trình đến triển khai nghiên cứu và phát triển kết quả cùng các đối tác.

Đặc biệt, việc tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ tham gia mạng lưới nghiên cứu quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành đội ngũ chuyên gia có năng lực hội nhập, tiếp cận những phương pháp nghiên cứu tiên tiến và từng bước khẳng định vị trí trong cộng đồng khoa học thế giới.

Việc GS.TS Trần Hồng Thái được bầu làm Viện sĩ IAAS không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân ông mà còn có ý nghĩa đối với hoạt động đối ngoại khoa học của VAST.

Thông qua mạng lưới hợp tác của IAAS, VAST có thêm cơ hội thúc đẩy các chương trình nghiên cứu liên ngành, mở rộng hợp tác đào tạo và tăng cường kết nối với những tổ chức khoa học quốc tế.

Từ những kết nối này, các chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo có thể được triển khai sâu rộng hơn, góp phần phát triển đội ngũ khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu và từng bước khẳng định vị thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.