Ngày 11/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại lễ công bố chiều 14/1, thừa ủy quyền của Thủ tướng, GS.TS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao quyết định và chúc mừng ông Bùi Thế Duy.

Điểm lại quá trình công tác của tân Phó chủ tịch, GS.TS Châu Văn Minh bày tỏ sự tin tưởng với bề dày kinh nghiệm quản lý và năng lực chuyên môn, ông Duy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo Viện thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

GS.TS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (trái) trao quyết định cho ông Bùi Thế Duy. Ảnh: Lưu Quý

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Thế Duy bày tỏ sự xúc động khi chuyển công tác từ cơ quan quản lý nhà nước sang đơn vị nghiên cứu hàng đầu của đất nước.

Tân Phó chủ tịch cam kết sẽ nỗ lực hết mình, vận dụng năng lực và kinh nghiệm tích lũy sau 8 năm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để đóng góp cho sự phát triển của Viện.

Ông nhấn mạnh mục tiêu cùng tập thể lãnh đạo triển khai hiệu quả chiến lược phát triển, từng bước đưa Viện Hàn lâm trở thành trung tâm nghiên cứu uy tín của khu vực và thế giới.

Ông Duy cũng gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã tận tâm dẫn dắt ông trưởng thành từ vị trí nghiên cứu, giảng dạy sang công tác quản lý nhà nước.

Ông hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ từ tập thể Viện Hàn lâm ngay từ những ngày đầu tiếp nhận công việc mới.

Thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những đóng góp của ông Bùi Thế Duy trong thời gian công tác tại Bộ.

Bộ trưởng nhận định, Viện Hàn lâm là đơn vị đầu tàu trong nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ, xây dựng chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển khoa học công nghệ.

Việc ông Bùi Thế Duy tham gia Ban lãnh đạo Viện sẽ góp phần thúc đẩy chất lượng nghiên cứu, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn kết giữa hai đơn vị trong việc xây dựng chính sách và phát triển chung của ngành khoa học công nghệ.

“Với kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng, kinh nghiệm quản lý nhà nước dày dạn, tầm nhìn chiến lược và tinh thần trách nhiệm cao, tôi tin tưởng đồng chí Bùi Thế Duy sẽ phát huy tốt năng lực lãnh đạo và góp phần thúc đẩy hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến bước mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước để đưa Việt Nam trở thành một nước giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.