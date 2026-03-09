Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây có quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức). Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Ông cũng từng giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (cũ), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 9/2025, ông Trần Hồng Thái được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trước đó, ông Châu Văn Minh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Minh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.

Hiện nay Viện có 4 Phó Chủ tịch: Bùi Thế Duy, Trần Tuấn Anh, Lê Trường Giang, Chu Hoàng Hà.